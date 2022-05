American Express: Gegenoffensive angelaufen

Vergangenen Montag wurde in der charttechnischen Besprechung vom 16. Mai 2022: „American Express: Lohnt jetzt ein Einstieg?“ auf einen möglichen Boden im Bereich von 149,89 US-Dollar hingewiesen, dieses Unterstützungsniveau wurde mehrfach in den letzten Tagen bestätigt, heute schossen die Notierungen knapp an 160,00 US-Dollar hoch. Um allerdings von einem kurzfristigen Kaufsignal profitieren zu können, sollten die Vorwochenhochs zwingend per Tagesschlusskurs überwunden werden. Dann könnte eine mehrere Tage andauernde Erholungsbewegung einsetzen.

Technisch sauberer Verlauf

Um von einem Kaufsignal in Richtung 168,35 und darüber in den Bereich von 174,33 US-Dollar als Anleger profitieren zu können, sollte erst ein Kurs von mindestens über 162,76 US-Dollar abgewartet werden. Dann könnte das bereits bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA6EAS zum Einsatz kommen und birgt eine Renditechance von insgesamt 65 Prozent. Sollte die Einstiegsvoraussetzung jedoch nicht eintreffen, würden unterhalb von 149,00 US-Dollar wirklich einschneidende Abschläge auf rund 140,00 US-Dollar drohen.