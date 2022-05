DGAP-News: GRENKE AG: GRENKE schließt Kaufverträge für erste Franchisegesellschaften in den USA und Singapur ab

DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

GRENKE AG: GRENKE schließt Kaufverträge für erste Franchisegesellschaften in den USA und Singapur ab



23.05.2022 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



GRENKE schließt Kaufverträge für erste Franchisegesellschaften in den USA und Singapur ab Baden-Baden, den 23. Mai 2022: GRENKE, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat heute den Abschluss der Kaufverträge der Franchisegesellschaften in den USA bzw. Singapur bekannt gegeben. Verkäufer sind die Investmentgesellschaften WGW Investment Inc. und Garuna Inc. bzw. CTP Handels- und Beteiligungs GmbH und Garuna AG, die jeweils zusammen 58 Prozent an den Franchisegesellschaften gehalten haben. Die jeweils verbleibenden 42 Prozent hält das lokale Management. Für die erworbenen Anteile beider Gesellschaften wurde insgesamt ein Kaufpreis in Höhe von rund 300.000 Euro vereinbart. GRENKE übernimmt damit die ersten zwei der insgesamt 16 zum Kauf ausstehenden Franchisegesellschaften. Der entsprechende Vertrag wurde am 20.05.2022 von den Vertragsparteien unterzeichnet. Der Kaufvertrag hat keine Auswirkungen auf den Konsolidierungskreis nach IFRS, da alle Franchisegesellschaften bereits in den Konzernabschluss nach IFRS integriert waren. Die Kaufpreiszahlung mindert dabei direkt das Eigenkapital der GRENKE AG. Nach dem Signing wird das Closing noch im zweiten Quartal 2022 erwartet. GRENKE-CEO Michael Bücker: „Wir hatten die Übernahme der Franchise-Gesellschaften bis Ende des Jahres angekündigt – jetzt starten wir mit USA und Singapur. Das ist ein weiterer Meilenstein hin zu größtmöglicher Transparenz unseres Geschäftsmodells.“ GRENKE-CFO Dr. Sebastian Hirsch: „Es war richtig, diese Transaktion gründlich vorzubereiten und nun abzuschließen. Es ist zugleich der richtige Auftakt, denn vor allem die USA sind als größter Leasingmarkt der Welt für unsere langfristigen Wachstumsambitionen enorm wichtig. Wir arbeiten weiter an der Übernahme der verbliebenen Franchiseunternehmen, um dieses Kapitel noch in diesem Jahr abzuschließen.“ Weitere Informationen erhalten Sie von: GRENKE AG

Team Investor Relations

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

Telefon: +49 7221 5007-204

E-Mail: investor@grenke.de

Internet: www.grenke.de Pressekontakt

Stefan Wichmann

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

Telefon: +49 (0)171 20 20 300

E-Mail: presse@grenke.de Über GRENKE Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit über 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).

23.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de