Trading-Chance Siemens Energy: Im Widerstandsbereich abgedreht

Werbung

Die Siemens-Tochter Siemens Energy hat, seit sie im Herbst 2020 an die Börse kam, regelmäßig enttäuscht, was die Gewinnerwartungen der Analysten und Investoren angeht. Auch die jüngsten Quartalsergebnisse fielen trübe aus. Das ist eine Aktie, die grundsätzlich mehr Luft nach unten als nach oben hätte. Und gerade hat sie in einer Widerstandszone nach unten abgedreht.

Im Herbst 2020 startete die Aktie den Börsenhandel bei 22 Euro, lief dann bis Anfang 2021 bis auf 34,48 Euro nach oben … und heute notiert sie deutlich unter ihrem Ausgangspreis. Eine Baisse-Karriere, die noch nicht zu Ende sein muss, denn die Perspektive beim Ausrüster für den Energiesektor bleibt gedrückt.

Es bleibt Magerkost angesagt

Die am 11. Mai vorgelegten Ergebnisse des ersten Kalender- bzw. für das Unternehmen des zweiten Geschäftsjahresquartals waren schon fast gewohnt mager. Der Umsatz legte nur um gut 1,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu. Der Auftragseingang lag um knapp 25 Prozent niedriger, der Gewinn nach Steuern wurde keiner, sondern ein Verlust von 252 Millionen (Vorjahreszeitraum: +31 Millionen). Für das Gesamtgeschäftsjahr 2021/2022 avisierte das Unternehmen nach vordem einer Verbesserung des Nettoergebnisses jetzt ein „Nettoergebnis auf Vorjahresniveau“. Und wirklich überraschen würde es nicht, wenn Siemens Energy auch diesen Ausblick in den nächsten Monaten relativieren müsste. Und diese skeptische Sicht der Dinge teilen die Anleger durchaus, wie sich im Chartbild zeigt.

Das könnte es schon gewesen sein mit der Gegenbewegung

Ende Januar brach die Aktie massiv ein, nachdem man bereits da die vorherige Geschäftsjahresprognose senken musste, weil die Windenergie-Tochter Siemens Gamesa eine Gewinnwarnung veröffentlichte. Zwar kam es im Zuge des Angriffs auf die Ukraine zu einer Rallye, die den vorherigen Einbruch fast ausglich. Aber nachdem man erkannte, dass Aktien aus dem Energiesektor in dieser Gemengelage alles andere als ein sicherer Hafen sind, setzten die Abgaben wieder ein … und haben, bis auf kurze Gegenbewegungen, bislang nicht aufgehört.

2022_05_23_SieEnergy.png · Quelle: marketmaker pp4

Die Aktie hatte am 12. Mai bei 15,07 Euro ein neues Rekordtief markiert. Das dürfte so manchen Leerverkäufer dazu gebracht haben, einzudecken, sprich durch den Kauf der vorher leer verkauften Aktien den Gewinn mitzunehmen. Da solche Eindeckungen den Kurs höher ziehen, legte Siemens Energy zwar zu. Aber dass sich die Aktie dann in der Widerstandszone 17,12/17,80 Euro festfuhr und nach unten aus diesem Bereich herausfiel, deutet an: Echte Käufer scheinen sich hier weiterhin nicht blicken zu lassen. Da wäre also jetzt, nach einer solchen Gegenbewegung, die den zuvor überverkauften Status der Markttechnik abgebaut hat, wieder Luft nach unten.

Short-Trade mit Hebel 3 und klar definiertem Stop Loss-Level

Wir haben für diese Trading-Chance auf der Short-Seite ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit herausgesucht, das mit einem Basispreis & K.O.-Level von 21,98 Euro einen Hebel von gut 3 ausweist. Wir würden den Stop Loss mit 18,00 Euro knapp über die Widerstandszone legen, an der die Aktie jetzt nach unten abgedreht hat, das entspräche einem Kursniveau von ca. 4,10 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikates der UniCredit lautet HB409G.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 17,12 Euro, 17,81 Euro, 20,00 Euro, 21,64 Euro

Unterstützungen: 15,07 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Siemens Energy

Basiswert Siemens Energy WKN HB409G ISIN DE000HB409G1 Basispreis 21,980 Euro K.O.-Schwelle 21,980 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 3,07 Stop Loss Zertifikat 4,10 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können ab sofort mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.