M-RKTE-DAX:Dax kämpft sich an 14.000 Punkte heran

Frankfurt (Reuters) - Der Dax hat sich am Mittwoch wieder an die Marke von 14.000 Punkten herangetastet.

Der deutsche Leitindex stand am Morgen rund ein halbes Prozent höher bei 13.998 Punkten. Ein trüber Ausblick des Betreibers des US-Messenger-Dienstes Snapchat hatte die Aktienanleger am Dienstag schockiert und die zum Wochenbeginn gestartete Börsenerholung abgewürgt. In den USA hatten die Indizes im Handelsverlauf aber wieder Boden gutgemacht. "Die 14.000 bleibt eine hart umkämpfte Marke", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann. Ein nachhaltiges Überschreiten könne die Stimmung zumindest etwas aufhellen.

Mit Spannung blicken Anleger auf das am Abend (MESZ) erwartete Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung, wo die erste Leitzinsanhebung um 50 Basispunkte seit 22 Jahren beschlossen worden war. Der Markt erhofft sich nun weitere Hinweise auf den künftigen Zinspfad.

Am deutschen Aktienmarkt gingen Nordex nach einer Prognosesenkung auf Talfahrt und gaben rund neun Prozent nach. Der Windturbinenhersteller begründete die Senkung mit negativen Effekten des Ukraine-Krieges auf sein Geschäft, Lieferkettenstörungen in China sowie zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit einem Cyberangriff Ende März.