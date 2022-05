DGAP-Adhoc: Nordex SE: Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2022

DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Nordex SE: Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2022



24.05.2022 / 19:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2022



Hamburg, 24. Mai 2022. Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen und der noch ausstehenden Veröffentlichung der Ergebnisse für Q1/2022 hat der Vorstand der Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) heute entschieden, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wie folgt zu aktualisieren: Die Gesellschaft erwartet nun einen Konzernumsatz von 5,2 bis 5,7 Mrd. EUR (bisher: 5,4 bis 6,0 Mrd. EUR) und eine operative Marge (EBITDA-Marge) von minus 4 bis 0 Prozent (bisher: plus 1,0 bis 3,5 Prozent ohne etwaige Kosten im Zusammenhang mit der geplanten Anpassung des Fertigungsnetzwerks und infolge geopolitischer Ereignisse). Die Erwartungen für die Investitionen in Höhe von rund 180 Mio. EUR und die Working-Capital-Quote von unter minus 7 Prozent bleiben unverändert. Die aktualisierte Prognose berücksichtigt direkte und indirekte Effekte, mit denen aus heutiger Sicht aufgrund des Kriegs in der Ukraine gerechnet wird, sowie Einmalaufwendungen für die Umstrukturierung der Produktion. Zudem schließt die aktualisierte Prognose auch die erwarteten Effekte der Lieferkettenstörungen in China sowie die Extrakosten und Auswirkungen auf das Geschäft im Zusammenhang mit dem Cyber-Vorfall vom 31. März 2022 ein. Diese Einschätzung basiert auf den im Rahmen der Erstellung des Quartalsabschlusses für Q1/2022 bisher gewonnenen Erkenntnissen und festgestellten Effekten. Der Bericht für das erste Quartal 2022 wird voraussichtlich am 20. Juni 2022 veröffentlicht. Weitere Informationen: Head of Investor Relations



Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 152 0902 4029

