DEUTSCHLAND-ABOUT-YOU:Online-Modehändler About You enttäuscht mit Prognose- Rekord-Kurssturz

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Online-Modehändler About You rechnet mit einer schwächeren Wachstumsdynamik und schickt seine Aktien damit auf Talfahrt.

Die Erlöse würden im Geschäftsjahr 2022/23 um 25 bis 35 Prozent auf maximal knapp 2,34 Milliarden Euro zulegen, kündigte das Hamburger Unternehmen am Dienstag an. Im Vorjahreszeitraum kam About You noch auf einen Zuwachs von 48,5 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro. "Wir sind in der Lage, in einem schwierigen Marktumfeld schneller zu wachsen als unsere Wettbewerber", sagte Firmenchef Tarek Müller der Nachrichtenagentur Reuters.

Charts zu den Werten im Artikel ABOUT YOU HOLDING SE

Zalando

Allerdings hatte man sich am Aktienmarkt trotz der höheren Inflation und des Ukraine-Kriegs, die Verbrauchern die Einkaufslaune verderben, mehr erhofft. Die Aktie brach zwischenzeitlich um fast 14 Prozent ein - so stark wie noch nie seit dem Börsengang vor knapp einem Jahr. Gegen Mittag lag das Minus bei acht Prozent auf 8,24 Euro und damit rund einem Drittel des Ausgabepreises von 23 Euro. "Mode ist am Kapitalmarkt extrem abgestraft", sagte Müller. Im Sog fiel das Zalando-Papier mehr als vier Prozent. Und der größere Berliner Konkurrent steht ebenfalls seit Monaten unter Druck und musste im ersten Quartal seinen ersten Umsatzrückgang in der Firmengeschichte hinnehmen. Für 2022 peilt Zalando ein Erlösplus von maximal 19 Prozent an.

"In den letzten sechs Monaten sind so viele Dinge passiert, dass es schwer ist, die einzelnen Effekte voneinander zu isolieren", sagte der About-You-Chef. "Aber wir sind sehr zuversichtlich, was unsere Prognose angeht. Die Frage ist, wie wir ohne Ukraine-Krieg und Inflation gewachsen wäre. Das wäre wohl stärker gewesen", sagte Müller. Zuletzt half der in 26 europäischen Ländern aktiven Otto-Tochter laut Müller, dass nach der Corona-Krise wieder mehr Parties und Hochzeiten stattfinden, für die neue Kleidung gekauft wird.

Bisher schreibt About You Verluste, will aber im Geschäftsjahr 2023/24 in die schwarzen Zahlen finden. In den zwölf Monaten zu Ende Februar lag der bereinigte Betriebsverlust bei knapp 67 Millionen Euro und soll im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 zwischen 70 und 50 Millionen Euro landen. "Drei bis fünf Jahre nach Markteintritt ist bei uns ein Land in der Regel profitabel", sagte Müller. Ob About You dieses Jahr in weitere Länder expandiert, ließ er offen.