TAG IMMOBILIEN - Abwärtstrend setzt sich nach Zahlen fort

Die Aktie von TAG Immobilien fiel im Februar 2009 auf ein Tief bei 1,10 EUR zurück. Danach drehte der Wert nach oben und setzte zu einer starken Rally an. Im August 2021 kam es zu einem Hoch bei 29,37 EUR.

Seit diesem Hoch hat sich das Chartbild deutlich gewandelt. Die Aktie befindet sich in einem steilen Abwärtstrend, der zuletzt sogar an dem Tempo gewann. In den letzten beiden Wochen zeichnet sich aber eine kleine Tendenz zu einer Erholung ab. Nach schwachen Eröffnungen kam ein gewisses Kaufinteresse auf und es bildeten sich zwei lange weiße Wochenkerzen. Nach den heutigen Zahlen wird diese Erholungstendenz aber abgewürgt.

TAG Immobilien erzielt im 1. Quartal ein Mietwachstum in Deutschland auf vergleichbarer Basis von 1,4 %; Leerstand Wohneinheiten Deutschland 5,7 % (VJ: 5,4 %), einen Nettogewinn von 32,3 Mio. EUR (VJ: 34,5 Mio. EUR), einen FFO von 47,8 Mio. EUR (VJ: 45,6 Mio. EUR), ein bereinigtes Ebitda von 58,9 Mio. EUR (VJ: 57 Mio. EUR) und eine Kaltmiete von 84,3 Mio. EUR (VJ: 83,1 Mio. EUR). Im Ausblick auf 2022 erwartet das Unternehmen eine Dividende von €0,98 je Aktie und bestätigt die FFO1-Prognose.

Die Aktie gibt heute über 8 % ab und fällt auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit August 2021.

Die hohe Inflation dürfte der Aktie mittelfristig weiter schaden. Mein Kollege Sascha Gebhard hat sich in seinem Artikel "Sind Immobilien-Aktien KEIN guter Inflationsschutz?" mit den Gründen näher auseinandergesetzt.

Keine Kaufwelle in Sicht

Die laufende Korrektur hat bereits Ausmaße angenommen, die jede normale Korrektur in der Rally seit 2009 weit überschreiten. Nur der Coronacrash kann hier noch mithalten. Deshalb hat die Abwärtsbewegung der letzten Monate einen völlig anderen Charakter als jede andere Korrektur zuvor.

Die laufende Abwärtsbewegung wird heute erneut bestätigt. Diese dürfte noch einige Zeit anhalten. Die nächsten Auffangstationen liegen bei 14,46 und 13,09 EUR. Dass es dort zu einer stabilen Bodenbildung kommt, ist längst noch keine ausgemachte Sache. Eine technische Reaktion auf die Verluste der letzten Monate dürfte es aber in diesem Bereich geben.

Abgesehen von einer Bodenbildung ergäbe sich erst bei einem Ausbruch über den Abwärtstrend seit August 2021 bzw. dem aktuell knapp darüber liegenden EMA 50 (Wochenbasis) bei 22,75 EUR und 22,90 EUR ein klarer Hinweis auf das Ende der Korrektur. Dann könnte der Wert in Richtung 29,37 EUR ansteigen.

Fazit: Die Aktie von TAG Immobilien ist aktuell für mittelfristig orientierte Trades uninteressant. Denn die Abwärtsbewegung dürfte noch eine Weile andauern.

