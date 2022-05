Trading-Chance Deutsche Bank: Und jetzt weiter im Trend?

Werbung

Eigentlich sollten Bank-Aktien von höheren Zinsen profitieren. Doch das wäre nicht der Fall, wenn die höheren Zinsen das Wachstum abwürgen, die Kreditnachfrage sinkt und die Zahl der Kreditausfälle zunimmt. Was indes zu befürchten ist, daher bleibt die Deutsche Bank-Aktie vorerst im Abwärtstrend.

Es war schon auffällig, dass die Deutsche Bank-Aktie unmittelbar im Vorfeld der am 27. April vorgelegten Quartalsergebnisse unter Verkaufsdruck stand. Man erwartete nichts, das die Käufer zurückbringen und dadurch den Abwärtstrend hätte bezwingen können. Und hatte Recht damit. Zwar lagen die Ergebnisse im Rahmen der Analystenerwartungen, aber gegenüber dem Vorjahresquartal ging es nicht entscheidend voran. Die Zahlen kamen auf den Tisch … und die Aktie fiel weiter. Denn die Befürchtung, dass eine rezessive Tendenz der europäischen Wirtschaft auf Umsatz und Gewinn der Banken drücken werden, steht weiterhin im Raum.

Die überverkaufte Situation ist abgebaut, es könnte also weitergehen im Trend

Wir hatten im Rahmen der Trading-Chance unmittelbar vor dieser Quartalsbilanz einen Short-Trade gewagt und sind dadurch umgehend in die Gewinnzone gelaufen. Jetzt könnte sich eine gute Gelegenheit bieten, nachzusetzen oder eine Position neu aufzubauen. Denn in den letzten Tagen hat sich die Aktie wieder nach oben orientiert, ohne jedoch bislang die entscheidende charttechnische Widerstandszone zu nehmen, die ein zumindest auf kurzfristiger Ebene bullisches Signal auslösen könnten. Sie sehen es im Chart:

2022_05_26_DBK2.png · Quelle: marketmaker pp4

Die Deutsche Bank-Aktie versucht sich gerade an der im Februar etablierten Abwärtstrendlinie und hatte diese zum Mittwochs-Closing knapp überboten. Doch damit ist noch nichts gewonnen. Erst, wenn der Kurs auch über die nachgelagerte Widerstandszone zwischen 10,54 und 10,64 Euro laufen sollte, wäre ein Lebenszeichen entstanden, das eine taugliche Chance für Anschlusskäufe bieten würde. Solange das nicht der Fall ist, wäre das Verstärken einer Short-Position opportun, zumal diese Annäherung an die entscheidenden Charthürden einen recht engen Stop Loss ermöglicht.

Spielraum bis knapp über die Widerstandszone einräumen

Wir haben für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS herausgesucht, das mit einem Basispreis und einer K.O.-Schwelle bei 13,944 Euro einen Hebel von 2,73 ausweist. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, im Bereich von 10,80 Euro ansiedeln, was beim Zertifikat einem Kurs von ca. 3,13 Euro entsprechen würde. Die WKN dieses Short-Zertifikats lautet UH75EA.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 10,52 Euro, 10,64 Euro, 11,14 Euro, 12,11 Euro

Unterstützungen: 8,81 Euro, 8,16 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Deutsche Bank

Basiswert Deutsche Bank WKN UH75EA ISIN DE000UH75EA2 Basispreis 13,944 Euro K.O.-Schwelle 13,944 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,73 Stop Loss Zertifikat 3,13 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

