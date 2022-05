K+S - Ist das schon ein potenzielles Kaufniveau?

K+S Aktiengesellschaft - WKN: KSAG88 - ISIN: DE000KSAG888 - Kurs: 25,450 € (XETRA)

Die Aktie K+S befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 4,49 EUR in einer massiven Rally, die ab Januar 2022 noch einmal deutlich an Tempo gewann. Die Aktie schoss auf ein Hoch bei 36,45 EUR nach oben. Dieses Hoch stammt vom 19. April 2022.

Seitdem kommt es zu Gewinnmitnahmen. Der Wert befindet sich in einer Konsolidierung. Innerhalb dieser muss er heute einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Gegen 10 Uhr gibt er rund 4 % nach und ist der schwächste Wert im MDAX. Der heutige Rückfall führt die Aktie in die Unterstützungszone zwischen 25,86 EUR und 24,95 EUR.

Die Aktie nach den Kursverlusten der letzten Wochen nicht mehr überkauft. Die Situation hat sich in vielen Indikatoren deutlich beruhigt. Es gibt also keine Anzeichen für eine Überhitzung mehr. Allerdings ist die Aktie immer noch weit davon entfernt, im Wochenchart überverkauft zu sein. Der RSI ist in den neutralen Bereich abgefallen.

Jetzt schon einsteigen?

Ausgehend von der Unterstützungszone zwischen 25,86 EUR und 24,95 EUR kann es zu einer Gegenbewegung innerhalb der laufenden Konsolidierung kommen. Ein Anstieg gen 30 EUR wäre möglich. Aber dass hier schon ein Boden gefunden wird, erscheint als eher unwahrscheinlich. Es könnte nach einer solchen Gegenbewegung noch zu einem Test des EMA 50 bzw. des Aufwärtstrends seit November 2020 kommen, was Kursverluste gen 20 EUR bedeuten könnte.

Das langfristige Bild der Aktie ist weiterhin klar bullisch. Nach Abschluss der laufenden Konsolidierung ist sogar ein Anstieg an das Allzeithoch möglich. In diesem langfristigen Kontext würde erst ein stabiler Rückfall unter 15,02 EUR für die Bullen gefährlich werden.

Fazit: Die K+S-Aktie hat die Chance auf eine kleine Gegenbewegung innerhalb einer laufenden Konsolidierung. Dass diese Gegenbewegung auch schon zum Ende der Konsolidierung führt, ist eher unwahrscheinlich.

Zusätzlich lesenswert:

WORKDAY - Aktie rauscht nach Zahlen weiter in die Tiefe

GFT TECHNOLOGIES – Volltreffer

AMAZON - Das sieht nun vielversprechend aus!

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

K+S Aktiengesellschaft

Nutzerumfrage 2022: Helfen Sie uns, uns zu verbessern Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen.

Mit Ihrer Hilfe möchten wir Guidants noch besser machen. Daher laden wir Sie herzlichst zu unserer Nutzerumfrage ein. Mit Ihrer Teilnahme können Sie dafür sorgen, dass wir noch nutzerfreundlicher, intuitiver und praktischer werden. Ihre Angaben bleiben natürlich anonym. Wir danken Ihnen im Voraus fürs Mitmachen. Als weiteres Goodie verlosen wir unter allen Teilnehmenden insgesamt 25 x ein 3-Monatsabo für einen Premium-Service Ihrer Wahl. Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)