2 günstige Wachstumsaktien nahe den 52-Wochen-Tiefs zum Kaufen und Vergessen

Seagen ist ein vielseitiges Onkologieunternehmen, das sich auf mehrere Produkte stützen kann, um langfristig zu wachsen.

Alphabet hat mit seinen letzten Quartalsergebnissen die Erwartungen verfehlt, bleibt aber langfristig ein guter Kauf.

Der S&P 500 hat einen schrecklichen Start ins Jahr 2022 hingelegt und ist in den ersten vier Monaten des Jahres um mehr als 16 % gefallen. Und das Schlimmste, was Anleger jetzt tun können, ist, sich mit ihren Investitionen zu beschäftigen und ständig die Aktienkurse zu überprüfen. Das ist ein todsicherer Weg, um in Panik zu geraten und vorschnelle Entscheidungen zu treffen, die du später bereust.

Eine viel sicherere Strategie ist es, ein paar gute Angebote zu finden, sie zu kaufen und diese Investitionen in Ruhe zu lassen. Ein Unternehmen mit guten Fundamentaldaten und einer vielversprechenden Zukunft wird sich langfristig gut entwickeln, unabhängig davon, was die Märkte kurzfristig tun. Zu den Wachstumswerten, die in der Nähe der 52-Wochen-Tiefststände gehandelt werden, gehören Seagen (WKN: A2QFAQ, 7,14 %) und Alphabet (WKN: A14Y6F, -0,98 %) (WKN: A14Y6H, -0,98 %).

1. Seagen

Die Aktien des Gesundheitsunternehmens Seagen sind seit Anfang des Jahres um mehr als 20 % gefallen. Das ist zwar keine Katastrophe, wenn man bedenkt, wie schlecht sich die Märkte entwickelt haben, aber es war genug, um Seagen kürzlich auf ein neues 52-Wochen-Tief zu drücken.

Die gute Nachricht ist, dass das Geschäft von Seagen nicht in schlechter Verfassung ist. Im Gegenteil, es kann für langfristige Investoren ein attraktiver Einstieg sein. Das Unternehmen hat einige vielversprechende Krebsmedikamente im Portfolio, darunter Adcetris, das gegen das Hodgkin-Lymphom wirkt. Seagen geht davon aus, dass Adcetris in diesem Jahr bis zu 755 Mio. US-Dollar Umsatz einbringen wird, was fast die Hälfte des gesamten Produktumsatzes des Unternehmens ausmacht.

Das Geschäft von Seagen ist jedoch breiter gefächert: Das Blasenkrebsmedikament Padcev und das Brustkrebsmedikament Tukysa werden in diesem Jahr voraussichtlich bis zu 455 Mio. US-Dollar bzw. 335 Mio. US-Dollar einbringen. Neu ist das Gebärmutterhalskrebsmedikament Tivdak, das im September von der Food and Drug Administration zugelassen wurde. Es könnte sich zu einem Blockbuster entwickeln und Seagen auf lange Sicht mehr als 1 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz bescheren. Das Unternehmen hat noch keine Prognose für den Beitrag des Medikaments zum Umsatz in diesem Jahr abgegeben, aber in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 hat es bereits über 11 Mio. US-Dollar Umsatz erzielt.

Insgesamt prognostiziert Seagen, dass der Netto-Produktumsatz in diesem Jahr mehr als 1,5 Mrd. US-Dollar betragen und um 12 % steigen könnte. Das ist zwar keine astronomische Wachstumsrate, aber das Unternehmen führt derzeit Versuche durch, um die Anwendungen für seine bestehenden Produkte zu erweitern, was in Zukunft zu weiteren Wachstumsmöglichkeiten führen könnte. Insgesamt hat das Management nach eigenen Angaben mehr als 17 Programme in der Pipeline, die es bis 2022 vorantreiben will.

Ein weiterer positiver Aspekt für langfristige Investoren ist, dass Seagen zwar derzeit noch unrentabel ist, das Unternehmen aber gut finanziert ist. Ende März verfügte das Unternehmen über mehr als 1,9 Mrd. US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen in seinen Büchern. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen im Rahmen seiner laufenden Geschäftstätigkeit 500 Mio. US-Dollar an Barmitteln verbraucht.

Solange sich der Cash-Burn von Seagen in diesem Jahr nicht wesentlich verschlechtert (und es gibt keinen Grund, das zu erwarten), ist das Unternehmen nicht auf häufige Aktienemissionen (d. h. Verwässerung) angewiesen, um sein Wachstum zu finanzieren. Das kann die Aktie zu einer relativ sicheren Wachstumsinvestition machen, an der man langfristig festhalten kann und um die sich die Anleger keine Sorgen machen müssen.

2. Alphabet

Die Alphabet-Aktie ist in diesem Jahr auf Talfahrt gegangen und auch die Veröffentlichung des letzten Quartalsberichts im letzten Monat hat die Lage nicht verbessert. Die Ergebnisse des Tech-Unternehmens zum ersten Quartal blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück, da sowohl die Gewinn- als auch die Verlustrechnung eine gewisse Schwäche zeigten. Vor allem die Werbeeinnahmen von YouTube waren schwach: Die Werbeumsätze der Videoplattform lagen in den ersten drei Monaten des Jahres bei 6,87 Mrd. US-Dollar und damit unter den Schätzungen der Wall Street von 7,51 Mrd. US-Dollar.

Es gibt jedoch noch viel Wachstum für das Unternehmen. Laut Technavio werden die Ausgaben für Online-Werbung bis 2026 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von knapp 11 % steigen. Und in einem fragmentierten Markt, in dem nur wenige Akteure (darunter Alphabet) dominieren, wird das Unternehmen von einem Großteil dieses langfristigen Wachstums profitieren. Die enttäuschenden Ergebnisse der letzten Quartalszahlen von Alphabet ändern nichts an der langfristigen Entwicklung des Unternehmens, die weiterhin stark ist.

Da die Aktien von Alphabet in diesem Jahr bisher um 20 % gefallen sind, könnte jetzt ein optimaler Zeitpunkt sein, die Aktie zu kaufen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21 ist ein Schnäppchen für ein Unternehmen, das immer noch ein Umsatzwachstum von 23 % verzeichnet. In den letzten Jahren war es nicht ungewöhnlich, dass die Aktie mit mehr als dem 30-Fachen des nachlaufenden Gewinns gehandelt wurde.

