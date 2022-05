DGAP-Adhoc: RAVENO Capital AG: Verschiebung der Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2021 aufgrund weiterhin andauernder Jahresabschlussprüfung

DGAP-Ad-hoc: RAVENO Capital AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

RAVENO Capital AG: Verschiebung der Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2021 aufgrund weiterhin andauernder Jahresabschlussprüfung



Verschiebung der Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2021 aufgrund weiterhin andauernder Jahresabschlussprüfung Frankfurt, 30. Mai 2022 – Die RAVENO Capital AG (RAVENO) wurde von ihrem Abschlussprüfer Mazars GmbH & Co. KG, Berlin darüber informiert, dass die laufenden Prüfungshandlungen nicht wie in der Ad-Hoc vom 27.04.2022 mitgeteilt wurde bis zum 31. Mai 2022 vollständig abgeschlossen werden können. Die wesentlichen Prüfungshandlungen durch den lokalen Jahresabschlussprüfer KLP LLP, Singapur bei der bis zum 31.12.2021 noch vollständig zu konsolidierenden Tochtergesellschaft Tuff Offshore Engineering Pte. Ltd., Singapur konnten zwischenzeitlich jedoch erfolgreich abgeschlossen werden. Die Gesellschaft geht aus heutiger Sicht davon aus, dass eine Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2021 spätestens bis zum 30. Juni 2022 erfolgt. Weitere Informationen: RAVENO Capital AG

