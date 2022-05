DGAP-News: Allterco mit profitablem Q1/22 bei gleichzeitigen Investitionen in weiteres Geschäftswachstum (deutsch)

Allterco mit profitablem Q1/22 bei gleichzeitigen Investitionen in weiteres Geschäftswachstum

^ DGAP-News: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis Allterco mit profitablem Q1/22 bei gleichzeitigen Investitionen in weiteres Geschäftswachstum 30.05.2022 / 21:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Allterco mit profitablem Q1/22 bei gleichzeitigen Investitionen in weiteres Geschäftswachstum * Operative Konzernumsatzerlöse steigen um 14,6 % auf BGN 17,6 Mio. (EUR 9,0 Mio.)*; bereinigt um Entkonsolidierung des Telco-Geschäfts in Asien +23,0 % * EBITDA** insbesondere durch Personalaufbau und vorgezogene Bonuszahlungen für Mitarbeiter sowie Fremdleistungen mit BGN 4,9 Mio. (EUR 2,5 Mio.)* nahezu auf Vorjahresniveau von BGN 5,0 Mio. (EUR 2,6 Mio.) * Nettogewinn auf Konzernebene bei BGN 3,9 Mio. (EUR 2,0 Mio.)* im Vergleich zu BGN 4,0 Mio. (EUR 2,0 Mio.) in Q1/21 * Aufbau des Vertriebskanals für professionelle Anwender und geplante Auslieferung von Pro-Geräten Sofia / München, 30. Mai 2022 - Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) ("Allterco"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Home-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat in Q1/22 sein Wachstum in allen Märkten fortgesetzt und gleichzeitig in das weitere Geschäftswachstum investiert. In Q1/22 blieb die Nachfrage in allen Produktkategorien stark. Besonders gut entwickelten sich die Verkäufe von Energieverbrauchszählern, die sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzehnfachten. Allterco erzielte in Q1/22 einen Anstieg des Gesamtkonzernumsatzes um 14,6 % auf BGN 17,6 Mio. (EUR 9,0 Mio.)*, was die Dekonsolidierung des im September 2021 verkauften Telco-Geschäfts in Asien widerspiegelt. Bereinigt um die Entkonsolidierung zeigen die operativen Konzernumsatzerlöse ein Plus von 23,0 %. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Produktion beliefen sich auf BGN 17,1 Mio. (EUR 8,7 Mio.), was einem Plus von 24,6 % entspricht. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieb mit BGN 4,9 Mio. (EUR 2,5 Mio.) nahezu auf dem Niveau des Vorjahres von BGN 5,0 Mio. (EUR 2,6 Mio.)*. Hier machten sich insbesondere der Anstieg der Mitarbeiterzahlen im Rahmen der Ausweitung der Geschäftsaktivitäten und vorgezogene Bonuszahlungen für Mitarbeiter sowie höhere Aufwendungen für Fremdleistungen im Zusammenhang mit dem Zweitlisting in Frankfurt bemerkbar. Das Nettoergebnis auf Konzernebene lag somit bei BGN 3,9 Mio. gegenüber BGN 4,0 Mio. (EUR 2,0 Mio.)* im Vorjahreszeitraum. Mit einer Eigenkapitalquote von 91,6 % zum 31. März 2022 verfügt Allterco über eine solide Bilanz (31. Dezember 2021: 90,6 %). Hier macht sich neben dem Bilanzgewinn vor allem die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 42,6 % auf BGN 0,9 Mio. (EUR 0,5 Mio.) bemerkbar, während die Vorräte um 13,5 % auf BGN 8,6 Mio. (EUR 4,4 Mio.) stiegen. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verringerte sich insbesondere aufgrund von Vorauszahlungen an Lieferanten zur proaktiven Steuerung potenzieller Verzögerungen in den Lieferketten sowie aufgrund höherer Personalkosten und vorgezogener Bonuszahlungen an Mitarbeiter auf BGN 0,4 Mio. (EUR 0,2 Mio.)*, verglichen mit BGN 4,3 Mio. (EUR 2,2 Mio.) in Q1/21. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente blieben mit BGN 30,2 Mio. (EUR 15,4 Mio.)* zum 31. März 2022 im Vergleich zu BGN 30,5 Mio. (EUR 15,6 Mio.) zum 31. Dezember 2021 nahezu unverändert und bilden eine ausreichende Grundlage für die Finanzierung des weiteren Wachstums. Dimitar Dimitrov, Co-CEO von Allterco JSCo, erklärte zur Entwicklung auf Produktebene: "Die Nachfrage nach unseren Produkten war in Q1/22 weiterhin stark. Besonders erfreulich ist die Verzehnfachung bei den Energieverbrauchszählern. Natürlich ruhen wir uns nicht auf unseren Lorbeeren aus und haben noch eine Handvoll Asse im Ärmel. Für den Zeitraum von Q2 bis Q3 bereiten wir eine Reihe sehr interessanter neuer Produkte und Produkt-Updates vor. Dabei entwickeln wir einige Produkte, die speziell auf das wichtige Segment der professionellen Anwender ausgerichtet sind. Außerdem werden wir Ende Q2 endlich die lange versprochenen Pro-Geräte ausliefern." Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Allterco JSCo, ergänzte zur Geschäftsentwicklung: "Betrachtet man unsere Umsatzentwicklung, so ist Allterco erneut erfreulich gewachsen. Wir sind zuversichtlich dieses Wachstum auch in den kommenden Quartalen aufrecht halten und möglicherweise sogar steigern zu können. Insbesondere die gestiegenen Energiekosten führen zu einer erhöhten Nachfrage nach Energieverbrauchszählen und Smart-Home-Produkten, die helfen, den Energieverbrauch zu senken. Mit Blick auf die Ergebnisentwicklung haben wir die Bonuszahlungen an Mitarbeiter vorgezogen, die im Vorjahr erst in Q2 und Q3 erfolgt waren. In Q2/22 erhoffen wir uns erste Ergebnisse aus der Einstellung von Mitarbeitern in unserer deutschen Niederlassung. Operativ optimieren wir weiterhin unsere Vertriebskanäle und bereiten spezielle Dienstleistungen für professionelle Installateure vor." Der ungeprüfte Zwischenbericht ist im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter allterco.com verfügbar. Earnings Call: Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch werden am 1. Juni 2022, 09.00 Uhr MESZ (10.00 Uhr OESZ) die ungeprüften konsolidierten Ergebnisse für das 1. Quartal 2022 im Rahmen einer Webcast-Präsentation erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter: Allterco JSCo - Earnings Call Q1 2022. Die entsprechende Präsentation wird auch auf der Website des Unternehmens vor dem Earnings Webcast/Call verfügbar sein. * EUR/BGN-Wechselkurs vom 31. März 2022 - 1 EUR = 1,95583 BGN Mehr Informationen unter allterco.com Über Allterco Die Allterco JSCo ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Allterco wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 5 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, China und den USA und Deutschland. Die Produkte von Allterco haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Allterco an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. 