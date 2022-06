IRW-News: Save Foods Inc.: Save Foods veröffentlicht Brief des CEO an die Aktionäre mit aktuellen Informationen zur Branche

IRW-PRESS: Save Foods Inc.: Save Foods veröffentlicht Brief des CEO an die Aktionäre mit aktuellen Informationen zur Branche

Landwirte und Verpacker sind derzeit auf Pestizide angewiesen, um das Risiko von Krankheitserregern beim Transport von Obst und Gemüse vom Feld auf den Tisch zu verringern.

Die Behandlung von Save Foods reduziert den Bedarf an Pestiziden um 75 % bis 100 % und ist damit eine ideale Lösung, um die von den europäischen Aufsichtsbehörden und Einzelhändlern geforderte Nulltoleranz bei Pestizidrückständen zu erreichen.

Miami, FL, 1. Juni 2022 - Save Foods (NASDAQ: SVFD) (FSE:80W) ("Save Foods" oder das "Unternehmen"), ein auf ökologischen Pflanzenschutz spezialisiertes Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das dazu beiträgt, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, freut sich, den folgenden Brief von Dan Sztybel, dem Chief Executive Officer der israelischen Tochtergesellschaft von Save Foods, an die Aktionäre zu übermitteln.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

in der heutigen globalen Welt legen Frischwaren oft beträchtliche Entfernungen und lange Zeiträume zurück, bevor sie den Verbraucher erreichen, was die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Krankheitserregern erhöht. Die Unternehmen entlang der Lebensmittelversorgungskette sind derzeit auf Pestizide angewiesen, um diese Herausforderung zu bewältigen. Unsere Öko-Kulturpflanzenbehandlung eliminiert 75 % bis 100 % der derzeit in Packhäusern verwendeten Pestizide und sorgt dafür, dass die Produkte länger frisch bleiben und in einem Zustand ankommen, der den Standards der EU und des Einzelhandels entspricht.

Da Regulierungsbehörden und Einzelhändler in ganz Europa zu einer Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Pestizidrückstände übergehen, verzeichnen wir ein schnell wachsendes Interesse von Exporteuren in Europa, die nach Pilotprojekten fragen. Mit einer Erfolgsbilanz von 100 Prozent unserer Versuche, die in zahlende Kunden umgewandelt werden, erwarten wir eine starke zweite Jahreshälfte, da wir auf dieser frühen Dynamik aufbauen.

Die Länder der Europäischen Union gehören zu den strengsten, was Pestizidrückstände auf Obst und Gemüse angeht. Im Rahmen der EU-Strategien "Vom Erzeuger zum Verbraucher" und "Biologische Vielfalt" hat sich die EU das Ziel gesetzt, den Pestizideinsatz bis 2030 um 50 % zu reduzieren. In der Praxis sind die Rückstandsgrenzwerte jedoch oft sogar niedriger als die gesetzlichen Grenzwerte für bestimmte Einzelhändler. Einige der führenden europäischen Supermärkte verlangen, dass die Produkte einen Rückstandsgehalt von 50 % oder weniger des gesetzlichen Grenzwertes einhalten. Der deutsche Discounter Lidl beispielsweise verlangt von seinen Lieferanten, Produkte mit Rückständen zu liefern, die 33 % des gesetzlichen Grenzwerts nicht überschreiten.

Die zunehmende Transportzeit entlang der Lebensmittelversorgungskette in Verbindung mit der Notwendigkeit eines geringeren Pestizideinsatzes führt zu einer Zwickmühle konkurrierender Bedürfnisse. Während die Erzeuger und Verpacker ihre Produkte vor dem Verderben auf dem langen Weg zum Verbraucher schützen wollen, müssen sie gleichzeitig sicherstellen, dass sie den engen Grenzwert für Rückstände nicht überschreiten, damit ihre Ware nicht zurückgewiesen wird. Unsere Behandlung ist die vorbildliche Lösung für diese Herausforderung.

Auf Europa entfallen mehr als 60 Mrd. (ca. 63 Mrd. $) bzw. 44 % des Welthandelswerts von frischem Obst und Gemüse, und es umfasst fünf der zehn größten Importländer der Welt. Die Öko-Pflanzenschutzmittel von Save Foods haben sich als erfolgreiches Instrument zur Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung bei Frischprodukten entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette erwiesen.

Um die unmittelbaren Chancen in Europa zu nutzen und die Auswirkungen der Saisonalität auf unsere Aktivitäten abzumildern, hat Save Foods seine Präsenz in wichtigen Märkten, die nach Europa exportieren, rasch ausgebaut, darunter die Türkei, Südafrika, Mexiko, Peru und Kolumbien. Wir sind zuversichtlich, dass die aktuellen Pilotprogramme, die wir durchführen, den Erfolg früherer Versuche wiederholen und zu einer starken Umsatzbeschleunigung in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 und darüber hinaus führen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dan Sztybel, CEO

Save Foods Ltd.

Über Save Foods:

Save Foods ist ein innovatives, dynamisches Unternehmen, das sich mit zwei der größten Herausforderungen in der Agrar- und Lebensmittelindustrie befasst: Lebensmittelverschwendung und -verluste sowie Lebensmittelsicherheit. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, integrierte Lösungen für mehr Sicherheit, Frische und Qualität zu liefern, und zwar für jeden Schritt auf dem Weg vom Feld bis auf den Teller. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir neue Lösungen, die der gesamten Lieferkette zugutekommen und die Sicherheit und Lebensqualität von Arbeitern und Verbrauchern gleichermaßen verbessern. Unsere ersten Anwendungen sind Nacherntebehandlungen in Obst- und Gemüsepackereien, die Produkte wie Zitrusfrüchte, Avocados, Birnen, Äpfel und Mangos verarbeiten.

Durch die Kontrolle und Verhinderung der Kontamination mit Krankheitserregern und die deutliche Verringerung des Einsatzes gefährlicher Chemikalien und ihrer Rückstände verlängern die Produkte von Save Foods nicht nur die Haltbarkeit von Frischwaren und verringern Lebensmittelverluste und -abfälle, sondern sie gewährleisten auch ein sicheres, natürliches und gesundes Produkt.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze. Wörter wie "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke oder Abwandlungen solcher Wörter sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in den Aussagen dieser Pressemitteilung beschrieben oder impliziert sind. Beispielsweise verwenden wir in dieser Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, wenn wir unter anderem über unsere Fähigkeit sprechen, 100 % unserer Studien in zahlende Kunden umzuwandeln, sowie über die Wahrscheinlichkeit, dass die Anfragen, die wir auf der Fruit Logistica Messe erhalten haben, in Studien umgesetzt werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder angedeuteten zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen anderen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der Marktbedingungen und der Erfüllung aller Bedingungen für das Angebot und dessen Abschluss, sowie denjenigen, die unter der Überschrift Risikofaktoren" im Jahresbericht von Save Foods auf Formular 10-K, der am 29. März 2021 bei der SEC eingereicht wurde, und in allen späteren Einreichungen bei der SEC erörtert werden. Sofern nicht anderweitig gesetzlich vorgeschrieben, sind wir nicht verpflichtet, Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Verweise und Links zu Websites wurden aus Gründen der Zweckmäßigkeit zur Verfügung gestellt, und die auf diesen Websites enthaltenen Informationen sind nicht durch Verweis in dieser Pressemitteilung enthalten. Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt von Websites Dritter.

Die Original-Meldung kann hier abgerufen werden: https://www.globenewswire.com/news-release/2022/06/01/2454392/0/en/Save-Foods-Issues-CEO-Stockholders-Letter-Providing-Industry-Update.html

