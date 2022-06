SALESFORCE - Aktie mit Achterbahnfahrt nach den Zahlen

Salesforce Inc - WKN: A0B87V - ISIN: US79466L3024 - Kurs: 160,240 $ (NYSE)

Da wurden die Nerven einiger Investoren bei Salesforce gestern nach Börsenschluss einmal mehr stark strapaziert. In einer Erstreaktion schickten sie den Titel nach Vorlage des Quartalsberichts auf ein neues Jahrestief, ehe ein sattes Reversal folgte. Aktuell notiert der Dow-Jones-Titel vorbörslich rund 9 % in Front. Doch wie sind die Zahlen ausgefallen?

Prognosekürzung und zugleich Prognoseanhebung

Der Quartalsbericht lag zunächst über den Erwartungen. Im ersten Quartal stieg der Umsatz des Cloudspezialisten verglichen mit dem Vorjahresquartal um 24 % auf 7,41 Mrd. USD. Das Resultat lag sowohl über der prognostizierten Unternehmensspanne von 7,37 bis 7,38 Mrd. USD als auch über dem Marktkonsens von 7,38 Mrd. USD. Auch beim Gewinn je Aktie toppte das Management mit 0,98 USD die Markterwartung von 0,94 USD und die eigene Prognose von 0,93 bis 0,94 USD.

Allerdings fiel der Umsatzausblick für das zweite Quartal wie auch für das Gesamtjahr 2022 negativ aus. Hier stellt Salesforce nur mehr eine Spanne zwischen 7,69 und 7,70 Mrd. USD bzw. 31,7 bis 31,8 Mrd. USD in Aussicht, während der Markt mit 7,77 Mrd. USD respektive gut 32 Mrd. USD gerechnet hat. Die operative Marge sieht Salesforce wiederum mit 20,4 % über der ursprünglichen Prognose von 20,0 %. Das Ergebnis je Aktie dürfte sich somit 2022 auf 4,74 bis 4,76 USD belaufen, nach zuvor prognostizierten 4,62 bis 4,64 USD. Erreicht Salesforce diese Spanne, würde der Gewinn 2022 minimal sinken.

Schlussendlich überwog am Markt trotz des mauen Umsatzausblicks wohl die bessere Gewinnprognose. Die Aktie drehte nach einer negativen Erstreaktion und notiert aktuell deutlich im Plus.

Pullback an die langfristige Aufwärtstrendlinie

Aus charttechnischer Sicht ist mit dieser Entwicklung erst einmal wenig gewonnen. Der Bruch der seit dem Jahr 2011 bestehenden Aufwärtstrendlinie wiegt schwer. Kursgewinne in Richtung 180 USD wären nur als bärischer Pullback an diese gebrochene Trendlinie zu werten. Auch wäre der Abwärtstrend seit dem Hoch 2021 in diesem Fall noch intakt. Eine Rückeroberung dieser Widerstände würde Potenzial in den Kursbereich um 200 USD freischalten. Dies wiederum würde einem Rücklauf an den EMA200 Woche entsprechen.

Auf der Unterseite hat sich die Marke von 154,55 USD als Unterstützung erwiesen. Darunter könnte der Wert mittelfristig in Richtung des Coronacrashtiefs abgeben.

Fazit: Die Salesforce-Aktie bleibt teuer, eine abgeschlossene Bodenbildung liegt im größeren Bild noch nicht vor. Interessierte Anleger sollten das Kursverhalten um 180 und 200 USD genau beobachten.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 26,49 32,06 37,79 Ergebnis je Aktie in USD 4,78 4,66 5,73 Gewinnwachstum -2,51 % 22,96 % KGV 34 34 28 KUV 6,0 5,0 4,2 PEG neg. 1,2 *e = erwartet Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Salesforce.com-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)