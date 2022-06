VARTA AG - Auf dem Sprung?

Die Varta-Aktie ist mittlerweile wieder einen charttechnischen Blick wert. Das liegt vor allem an einer ganz besonderen Konstellation: Im Rahmen des seit August 2021 bestehenden Baissetrends hatte der Titel zuletzt zwei Innenstäbe ausgeprägt. Die beiden „inside weeks“ hat das Papier in der laufenden Woche mit einem Aufwärtsgap (80,28 EUR zu 80,82 EUR) nach oben aufgelöst. Solche Aufwärtskurslücken stellen einen Stärkebeweis dar, zumal damit der bereits diskutierte Abwärtstrend (akt. bei 84,79 EUR) zur Disposition gestellt wird (siehe Chart). Ein nachhaltiger Trendbruch käme einem echten Befreiungsschlag gleich. Hoffnung macht in diesem Kontext der MACD: Nachdem der Trendfolger bereits eine positive Divergenz ausgeprägt hatte, konnte inzwischen sogar ein handfestes Einstiegssignal generiert werden. Im Verlauf des RSI liegt darüber hinaus eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Im Ausbruchsfall definiert der horizontale Widerstandsbereich bei rund 100 EUR – verstärkt durch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 102,04 EUR) – das nächste markante Anlaufziel. Um die aktuell günstige Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die o. g. Kurslücke nicht mehr zu schließen.

VARTA AG (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VARTA AG

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.