Ein Tag wie eingeschlafene Füsse | Amazon | Apple | Solar | Afterpay

👉 Hier geht's zur Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



Der Dow Jones konnte im Tagesverlauf bis zu rund 360 Punkte zulegen, konnte an den Gewinnen aber nicht festhalten. Steigende Renditen bei US-Staatsanleihen wirken sich bremsend aus. Die Musik spielte vor allem bei den großen Tech-Aktien, mit Amazon nach dem Split im Plus. Aktien aus dem Solarsektor und chinesische Tech-Aktien führten die Gewinnerliste an.

______________________________________________

► Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell