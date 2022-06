M-RKTE-DAX-VORBERICHT:Dax startet tiefer - Auftragsschwund in Industrie

Frankfurt (Reuters) - Zwei Tage vor der richtungsweisenden Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) gehen die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Deckung.

Der Dax lag am Dienstagmorgen 0,7 Prozent tiefer bei 14.552 Punkten. Wegen der anhaltend hohen Inflation rechnen Experten damit, dass die Notenbank am Donnerstag eine erste Zinserhöhung für Juli signalisieren wird. In Australien hoben die Währungshüter die Zinsen am Dienstag überraschend stark an und signalisierten weitere größere Schritte.

Trübe Konjunkturdaten drückten hierzulande zusätzlich auf die Stimmung. Die Auftragseingänge der deutschen Industrie sind im April überraschend gefallen. Die Unternehmen sammelten 2,7 Prozent weniger Bestellungen ein als im Vormonat. "Die Lieferketten stehen unter Dauerstress", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die Schließung von Häfen in China hat für viele Unternehmen die Situation weiter verschlechtert."

Zu den größten Dax-Verlierern gehörten Delivery Hero, HelloFresh und Zalando, die bis zu 2,2 Prozent nachgaben.

