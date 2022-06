CANCOM - Das kann den Bullen nicht gefallen

CANCOM SE - WKN: 541910 - ISIN: DE0005419105 - Kurs: 37,620 € (XETRA)

Die Cancom-Aktie markierte am 30. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 64,82 EUR. Seitdem befindet sich der Wert in einer starken Abwärtsbewegung. Dabei kam es am 04. Mai 2022 zum Bruch des Aufwärtstrends seit 03. Januar 2019.

Die Aktie fiel danach auf 33,94 EUR zurück. In den letzten Tagen erholte sich der Wert wieder. Aber diese Erholung ist bisher eher bärischer Natur. Aktuell lässt sie sich in einem bärischen Keil eingrenzen. Die Aufwärtsbewegung ist zudem bisher ein Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend ab Januar 2019.

Weitere Verkaufswelle droht

Noch befindet sich die Cancom-Aktie in einer Erholung. Diese kann kurzfristig noch zu Gewinnen bis ca. 40,20 EUR führen. Ein charttechnisches Muss ist ein solcher Anstieg aber nicht. Die Erholung würde nach aktuellem Stand mit einem Rückfall unter 35,88 EUR. Damit käme es zu einem neuen Verkaufssignal, das auf eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 31,20 EUR und 27,28 EUR hindeuten würde.

Das Chartbild würde sich wohl mit einem Anstieg über den EMA 50 bei aktuell 41,77 EUR aufhellen. Anschließend könnte sich der Wert in Richtung 52,50 EUR, also an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch erholen.

Fazit: Die Cancom-Aktie befindet sich zwar in einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung. Diese dürfte aber in Kürze enden und in eine neue Verkaufswelle münden.

