DGAP-News: sino AG | High End Brokerage: 60.696 Orders im Mai (deutsch)

Düsseldorf, 08. Juni 2022 Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Mai 60.696 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 8,54 % gegenüber dem Vormonat (-37,29 % ggü. Mai 2021). Mai 2022 April 2022 Mai 2021 Orders gesamt 60.696 55.921 96.782 Wertpapier-Orders 54.159 50.692 92.458 Future-Kontrakte 15.686 8.778 8.867 Im Mai lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 161,6 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 7,52 % gegenüber dem Vormonat (+ 2,54 % ggü. Mai 2021). Per 31.05.2022 wurden bei der sino AG 308 Depotkunden betreut (- 0,65 % ggü. Vormonat).