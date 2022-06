Liquidierungen an der Wall Street und Krypto-Crash

👉 Hier geht's zur Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



Seit Meldung der Verbraucherpreise nimmt die Angst vor deutlich grösseren Zinsanhebungen an der Wall Street zu. Basierend auf den Fed Funds, dürfte die Inflation erst im September bei 9,2 Prozent den Höhepunkt erreichen. Der in dieser Woche anstehenden Optionsverfall facht die hohe Volatilität zusätzlich an. Gleichzeitig sehen wir deutlichen Verkaufsdruck bei Krypto-Währungen.



0:00 - Intro

0:24 - Verbraucherpreise | Bondmarkt

1:30 - Inflation historisch betrachtet

3:40 - Wann erreichen wir den Zenit?

4:50 - Was macht die Notenbank?

6:50 - Krypto-Crash

9:45 - Olaf Lieser zum Optionsverfallstermin

18:19 - Nachrichtenlage insgesamt

19:25 - Abkühlung im Hypothekensektor

21:15 - Update zu China

22:15 - EZB im Fokus | Japan warnt

24:40 - Blick auf den Wochenverlauf

25:20 - Prognose von RBC | Bank of America

26:50 - Cäsar



______________________________________________

► Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell