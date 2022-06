Renditen explodieren. Assets implodieren.

Seit Meldung der Verbraucherpreise geht es bei den Renditen der Staatsanleihen teils deutlich bergauf. Der Markt signalisiert, dass die FED den Leitzins am Mittwoch um gleich 75 Basispunkte anheben könnte. Höhere Zinsen fachen wiederum die Sorge vor einer möglichen Rezession an, die laut Wolfe Research bereits im vierten Quartal beginnen könnte. Mit Sorge blickt die Wall Street auch nach Japan. Für die dortige Notenbank wird es immer schwieriger den Einbruch des Yen und den etablierten Zinskorridor zu verteidigen. Wenigstens meldet Oracle nach dem US-Closing solide Zahlen. Die Aktie zieht im nachbörslichen Handel rund 9 Prozent an.

