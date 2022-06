Commerzbank: Jahreshochs im Visier

Übergeordnet tendiert die Commerzbank-Aktie schon etwas länger in einem intakten Abwärtstrend, hierbei kann ein Zeitraum ab Februar 2012 genannt werden. Innerhalb dessen ging es bis auf 2,80 Euro abwärts, wobei dieser Tiefstand das Ergebnis der Corona-Pandemie war. Seither hat sich die Commerzbank in diesem Jahr auf zeitweise 9,51 Euro erholen können, der Ausbruch des Krieges in der Ukraine drückte die Notierungen temporär auf 5,00 Euro abwärts. Aber Bullen blieben am Ball und holten die Akte wieder aus dem Keller heraus, derzeit notiert der Wert um 8,50 Euro herum. Interessanterweise wird derzeit an einer dritten Kaufwelle gearbeitet, die vielversprechende Handelsansätze bietet.

Bald zweistellig?

Kurzfristige Long-Chancen ergeben sich bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs oberhalb von 8,56 Euro mit anschließenden Zielen bei 9,51 und der darüber liegenden Hürde um 9,65 Euro. Spätestens ab 10,00 Euro sollten wieder Gewinnmitnahmen eingeplant werden, bei anhaltender Kursstärke könnte sogar der längerfristige Abwärtstrend um 11,15 Euro in der Commerzbank-Aktie angesteuert werden. Ein bärisches Szenario würde sich dagegen erst unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts bei derzeit 5,96 Euro ergeben, in diesem Szenario müssten sofortige Abschläge auf rund 5,00 Euro zwingend einkalkuliert werden. Derzeit deutet sich ein derartiges Szenario aber nicht an.