ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Barclays auf 369 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Barclays von 316 auf 369 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts steigender Zinsen seien die Konsensschätzungen für die Nettozinserträge 2024 der Banken Barclays, Lloyds und NatWest zu niedrig, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die mittelfristigen Annahmen von Analysten unterschätzten die Abhängigkeit der Geldhäuser von dieser Kennziffer./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 16:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2022 / 19:05 / ET

