Landesminister: Lindners Kritik an E-Auto-Kaufprämien scheinheilig

BERLIN (dpa-AFX) - Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat den Vorstoß von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zu einer Abschaffung staatlicher Kaufprämien für E-Autos als scheinheilig bezeichnet. Hermann sagte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur: "Lindner ist offensichtlich gegen alles, was die Verkehrswende voranbringen kann: Das geplante EU-weite Verbot von Verbrennungsmotoren und die Förderung von E-Autos. Seine Kritik an unnötigen Subventionen ist scheinheilig."

Es gibt einige klimaschädliche staatliche Subventionen, die schnell gestrichen werden könnten, sagte Hermann: "Die geringere Diesel-Besteuerung, die Pendlerpauschale, der Tankrabatt und das Dienstwagen-Privileg."

Charts zu den Werten im Artikel Tesla

BMW

Mercedes-Benz Group (Daimler)

Volkswagen VZ

Stellantis

Nach dem Vorstoß von Lindner hatte auch ein Sprecher von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärt, die Kaufförderung sei relevant für die Verkehrswende. Er verwies auf Vorschläge des Ressorts zur weiteren E-Auto-Förderung ab 2023 und eine hierzu noch laufende regierungsinterne Abstimmung./hoe/DP/zb