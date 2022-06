SILTRONIC - Chart vs. Analysten

Siltronic AG - WKN: WAF300 - ISIN: DE000WAF3001 - Kurs: 73,500 € (XETRA)

Was für eine brachiale Abwärtsbewegung bei Siltronic! Noch vor gut einem Jahr wollte Globalwafers 145 EUR je Aktie für eine Übernahme bezahlen, aktuell notiert die Aktie des Waferspezialisten nach Platzen des Deals nur mehr bei rund 73 EUR. Während Analysten weiter optimistisch gestimmt sind, sieht der Kurs kein Land mehr. Irgendetwas stimmt hier nicht.

Analysten auf dem Holzweg?

Das erste Quartal beim Waferspezialisten lief gut. Siltronic steigerte den Umsatz verglichen mit der Vorjahresperiode um 10,7 % auf 417,0 Mio. EUR. Das um eine Ausgleichszahlung von 50,0 Mio. EUR für das gescheiterte Übernahmeangebot bereinigte EBITDA legte leicht um 3,5 % auf 135,9 Mio. EUR zu. Negativ wirkten sich höhere Herstellungskosten aus, welche um 33,2 Mio. EUR nach oben schnellten. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 3,47 EUR. Auch wenn die Risiken zugenommen hätten, bestätigte das Management die Jahresprognose 2022, wonach der Umsatz um 15 bis 22 % gegenüber 2021 zulegen soll. Die EBITDA-Marge wird zwischen 34 und 37 % erwartet.

Analysten gehen von einem Umsatz von 1,68 Mrd. EUR und einem Gewinn je Aktie von 10,83 EUR aus. Daraus errechnet sich ein KUV von 1,3 und ein KGV von 7. Die Dividendenrendite beträgt inzwischen rund 4 %. 2023 soll sich das Wachstum abflachen, die Bewertung bleibt aber günstig. Das sieht wohl auch Vorstand Dr. Christoph von Plotho so, der für knapp 135.000 EUR Anfang Juni Siltronic-Aktien zu 91,75 EUR gekauft hat.

Zwei wichtige Supportzonen im Chart

Der Markt sieht es dagegen völlig anders. Die Siltronic-Aktie nutzte die jüngste Chance auf eine kleine Bodenbildung nicht, sondern wird seit Tagen massiv verkauft. Damit ist nun auch eine langfristige Aufwärtstrendlinie in Gefahr. Es geht nun um die Unterstützungszone zwischen 72,62 und 68,98 EUR. Diese müssen die Bullen unbedingt halten, da ansonsten weitere Kursrisiken in Richtung 49,13 bis 46,56 EUR genannt werden müssen. Erst über 93,70 EUR wäre die Abwärtsbewegung unterbrochen.

Fazit: Siltronic ist eines dieser vielen Beispiele derzeit, wo fundamentale Bewertung und Chart einfach nicht zusammenpassen. Irgendjemand liegt hier gehörig falsch. Charttechnisch ist die Untersützungszone um 70 EUR nun essenziell wichtig.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 1,41 1,68 1,84 Ergebnis je Aktie in EUR 8,44 10,83 11,18 Gewinnwachstum 28,32 % 3,23 % KGV 9 7 7 KUV 1,6 1,3 1,2 PEG 0,2 2,1 Dividende je Aktie in EUR 3,00 3,20 3,30 Dividendenrendite 4,05 % 4,32 % 4,45 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Siltronic-Aktie (Wochenchart)

