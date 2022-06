ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Aroundtown auf 'Underweight' - Ziel 3,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Aroundtown von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 6,00 auf 3,60 Euro gekappt. Es sehe so aus, als könnte die Aktie des Immobilienkonzerns Value-Anlegern Chancen bieten, doch das Aufwärtspotenzial sei herausfordernd, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ära günstiger schuldenfinanzierter Akquisitionen sei vorbei, es mangele an Gewinndynamik. Bei steigenden Anleiherenditen und sinkendem Wirtschaftswachstum brauche das Portfolio von Aroundtown eine andere Struktur./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2022 / 20:23 / BST

Charts zu den Werten im Artikel Aroundtown SA

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2022 / 00:15 / BST

