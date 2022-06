DGAP-News: ​​​​​​​Pyrum und Siemens schließen Partnerschaft für die technologische Weiterentwicklung der Pyrolyse-Anlagen

DGAP-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Kooperation

​​​​​​​Pyrum und Siemens schließen Partnerschaft für die technologische Weiterentwicklung der Pyrolyse-Anlagen



23.06.2022 / 08:00

Pyrum und Siemens schließen Partnerschaft für die technologische Weiterentwicklung der Pyrolyse-Anlagen Dillingen / Saar, 23. Juni 2022 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“), die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, hat mit dem Technologiekonzern Siemens eine Partnerschaftserklärung geschlossen. Ziel der Partnerschaft ist, die Pyrolyse-Anlagen von Pyrum mit dem Digitalisierungs- und Automatisierungsportfolio von Siemens weiter technologisch und wirtschaftlich zu fördern, zu optimieren und zu skalieren. Pyrum und Siemens eint das Ziel, sowohl nachhaltige Technolgien zu entwickeln als auch das jeweilige wirtschaftliche Wachstum zu fördern. Die Partnerschaft sieht vor, dass Siemens unter anderem Pyrum und Pyrums Kunden bei der Auswahl optimaler Technologie im Bereich der Prozessautomatisierung, der Prozessanalytik, der Antriebstechnik und der Digitalisierung unterstützt. Darüber hinaus wird Siemens beispielsweise bei der Optimierung von Verfahrensprozessen sowie bei der Aus- und Weiterbildung helfen, etwa durch die gemeinsame Veranstaltung von Workshops, Trainings und Schulungen. Es ist geplant, unverzüglich mit der Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen zu beginnen. Nach BASF und Continental ist die Partnerschaft mit Siemens bereits Pyrums dritte Vereinbarung mit einem namhaften deutschen Industrieunternehmen. Hinzu kommen weitere Kooperationen mit zahlreichen international tätigen Unternehmen, etwa mit Michelin, Pirelli, Schwalbe oder ELDAN. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Wir versuchen fortwährend, unsere Pyrolyse-Anlagen weiterzuentwickeln und sowohl die Produktivität als auch die Nutzerfreundlichkeit zu steigern, um auch weiterhin das beste Angebot am Markt zu bieten. Wir sind überzeugt, dass durch unsere Partnerschaft mit Siemens unsere Pyrolyse-Anlagen noch attraktiver für bestehende und potentielle Kunden werden. Dabei treibt uns das langfristige Ziel, möglichst bald eine Kreislaufwirtschaft im Bereich Altreifenrecycling zu erreichen.“ Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei energieautark, spart einen Großteil der üblicherweise bei der Entsorgung von Altreifen in einem Zementwerk anfallenden CO 2 -Emissionen ein und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein vollkommen nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. Über die Siemens AG Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung. Kontakt IR.on AG

