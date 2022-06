The Good News: Inflationsangst sinkt. The Bad News: Die Rezessionsangst nimmt zu!

Zeit für eine etwas verspätete Opening Bell. Wir sehen nun auch, dass neben Euroland auch die USA an Wachstumsdynamik verliert. Die FED bekommt, was sie haben will! Frage ist nur, ob jetzt auch die Inflation an Schwung verlieren wird. Technisch betrachtet, ist die Wall Street weiterhin überverkauft.



0:00 - PMI Index: Kiss Wachstum Goodbye

4:28 - Lässt die Inflation nach?

7:45 - Accenture, KB Homes, Darden Restaurants

10:23 - Rezession trendet bei Google

13:22 - Tendenzen und Geopolitik

18:39 - Apple, Nike, Snowflake



