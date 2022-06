CPI Property vor Pflichtangebot für Wiener S Immo

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Für die Immobilienfirma CPI Property Group ist nun der Weg für eine mehrheitliche Übernahme der Wiener S Immo frei.

Am Dienstag werde die Aufhebung des Höchststimmrechts im Firmenbuch des österreichischen Immobilienunternehmens wirksam, womit der Hauptaktionär CPI Property eine kontrollierende Beteiligung erlange, teilte S Immo am Montag mit. CPI muss damit innerhalb von 20 Börsentagen ein Pflichtangebot bei der Übernahmekommission in Wien anzeigen.

Im Mai hatten sich CPI und S Immo auf ein Übernahmeangebot geeinigt, nachdem CPI den Angebotspreis um 1,50 Euro auf 23,50 Euro je Aktie nachbesserte. Die dem tschechischen Milliardär Radovan Vitek zugehörige Firma hatte sich 42,55 Prozent an der S Immo gesichert und die Abschaffung der Stimmrechtsbeschränkung verlangt. Diese Regelung sieht vor, dass kein Aktionär mehr als 15 Prozent der Stimmrechte halten darf, auch wenn er einen höheren Aktienanteil besitzt. Bei der Hauptversammlung Anfang Juni stimmte schließlich die Mehrheit der S-Immo-Aktionäre für die Abschaffung dieser Regelung.

Die in Frankfurt gelistete CPI hält zudem die Mehrheit an der Immofinanz. Eine Verschmelzung der beiden Wiener Immobilienfirmen S Immo und Immofinanz wird seit Jahren diskutiert. Nun dürfte es zu einer Fusion unter dem Dach der CPI Property kommen.

