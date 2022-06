Erlebt die Wall Street ein Deja Vu? Auch Ende des ersten Quartals ging es temporär bergauf.

👉 Hier geht's zur Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



Das positive Momentum der letzten Handelswoche setzt sich am Montag fort. Mit der Marke von 3900 Punkten durchbrochen, könnte der Weg bis auf 4100 im S&P 500 kurzfristig frei sein. Nur eines sollten Anleger nicht vergessen! Auch zum Ende des ersten Quartals ging es an der Wall Street temporär bergauf



0:00 - Intro

0:25 - Momentum hält an

2:56 - EU in die Rezession?

6:33 - Rohstoffsektor unter Druck

8:49 - Berichtssaison (Banken, Carnival…)

10:52 - Inflation durch Pandemie

15:13 - Wann kommt der Zenit?

17:37 - DeSantis als Trump-Ersatz

19:09 - OPEC, G7, NATO, China

23:00 - Nike, Under Armour, Micron Technologies, Starbucks

24:47 - Southwest Air, Lucid Motors, Apple, Disney

27:34 - Coinbase, Cowen, Altria

30:06 - CAESAR



► Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell