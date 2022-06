DAX: Bullisch geht anders…

Nach einem hoffnungsvollen Auftakt des Deutschen Aktienindex DAX in die letzte Handelswoche und deutlichen Kurszuwächsen am Montag schmolzen die Gewinne in der zweiten Tageshälfte wieder deutlich zusammen. Zudem drängt sich zunehmend der Verdacht sehr schwacher Kursmuster auf, dies wird durch den abfallenden Trend seit Mitte dieses Monats bekräftigt.

Daher könnte es tatsächlich noch zu einer frühzeitigen Auflösung des seit Anfang März im Aufbau befindlichen symmetrischen Dreiecks kommen und würde dem DAX-Index empfindliche Verluste sogar auf die Jahrestiefs bei 12.438 Punkten bescheren. Vielleicht geht es sogar noch auf frische Jahrestiefs weiter abwärts, wie es die technische Auswertung für das Barometer vorsieht.

Um die schwachen Muster endgültig abzuschütteln, bedarf es eines Kurssprungs mindestens über 13.420 Punkte. Nur in diesem Szenario könnte erneut der seit Jahresanfang laufende Abwärtstrend einem Test unterzogen werden, weitere Ziele darüber ließen sich sogar 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 13.855 Punkten (fallend) für den Index skizzieren.

Greifbare Impulse sind am Dienstag nur selten anzutreffen, in der Nacht hat Japan die BoJ-Kernrate zu Verbraucherpreisen per Mai vorgestellt, Deutschlands GfK-Konsumklima für den Monat Juli folgt um 8:00 Uhr. Erst am Nachmittag stoßen die USA ab 14:30 Uhr mit Zahlen zur Handelsbilanz für Waren und Großhandelslagerbeständen für den Monat Mai (vorläufig) dazu. Ab 14:55 Uhr geht es mit den Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche weiter. Hauptaugenmerk dürfte allerdings auf frischen Inflationsdaten per Juni Deutschlands am Mittwoch liegen.