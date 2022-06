Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: STEICO SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu STEICO SE Unternehmen: STEICO SE ISIN: DE000A0LR936 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.06.2022 Kursziel: 125,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Feedback HV: STEICO sollte sich dank Fokus auf den ökologischen Hausbau auch in einem sich eintrübenden Bausektor behaupten STEICO hat vergangene Woche seine virtuelle HV durchgeführt. Die Einblicke zum aktuellen Geschäftsverlauf lassen u.E. erwarten, dass das Unternehmen die Jahresziele erreicht (Umsatz +20% yoy; EBIT-Marge 13-15%). Wenngleich wir margenseitig vor allem aufgrund der gestiegenen Energie- und Frachtkosten mit leichten Bremsspuren im weiteren Jahresverlauf rechnen, ist STEICO durch den Fokus auf den ökologischen Hausbau sowie die vorteilhaften Fertigungsstrukturen gegen größere Negativeinflüsse u.E. gefeit. Hohe Wachstumsdynamik hält an: Nach Angaben des CFOs setzte sich die schon in Q1 starke Nachfrage (Umsatz: +25,7% yoy) bislang auch im zweiten Quartal fort. Da per 01.03. (+10-11%) sowie per 01.05 (+9%) in 2022 darüber hinaus bereits zwei Preiserhöhungen vorgenommen wurden, hält der Vorstand auch in H1 ein Wachstum von deutlich über 20% für möglich. Die Weitergabe der gestiegenen Inputkosten für Rohholz, Additive, Energie und Personal gelingt dem Unternehmen nach jetzigem Stand nahezu vollständig. Zudem habe die Kostendynamik bei Vorprodukten zuletzt etwas nachgelassen. Da STEICOs Kapazitäten nach wie vor voll ausgelastet sind, ist der Operating Leverage weiterhin hoch, sodass wir auch in Q2 mit einer EBIT-Marge innerhalb des Zielkorridors rechnen (Q1: 14,8%). Strukturelle Vorteile kommen zum Tragen: Wenngleich vor allem die beiden Werke in Polen mit starken Kostensteigerungen für Elektrizität konfrontiert sind, steht hier durch die geringe Abhängigkeit des Landes von russischem Erdgas die Energieversorgung außer Frage. Neue Risiken ergeben sich u.E. zwar aus der jüngsten Atomstromknappheit in Frankreich, bezüglich der Nachhaltigkeitsziele betonte der Vorstand aber auch, dass Produktionswärme und Dampf zunehmend klimafreundlich durch Biomasse und Pellets gewonnen werden (2021: +31% yoy) und z.B. Kohle nur noch zeitweise als Reserve-Energieträger zum Einsatz kommt (2021: -38% yoy). Durch den lokalen Holzbezug (z.B. polnischer Staatsforst) und die einfache Lieferkettenstruktur kam es an den Produktionsstätten bis heute auch zu keinem Anlagenstillstand durch Materialmangel. Nicht zuletzt erweist sich im Wettbewerbs-vergleich u.E. gegenwärtig STEICOs Status als einziger Systemanbieter mit einem Komplett-angebot von Dämmstoffen bis hin zu dazugehörigen Konstruktionselementen als großes Plus, da dies für die Kunden mit einer erhöhten Planungs- und Liefersicherheit einhergeht. Dämpfung der Baukonjunktur dürfte verkraftbar sein: Obwohl der Vorstand u.a. angesichts der sprunghaft gestiegenen Bauzinsen eine wachsende Unsicherheit im Bausektor verspürt, halten wir im Einklang mit dem Management die Markttreiber in der ökologischen Nische für robust. Im Falle einer deutlichen Abkühlung der Neubautätigkeit wird wie in vergangenen Schwächephasen eine Verschiebung des Absatzes in die Sanierung erwartet. Der Ramp-Up am im Bau befindlichen Standort in Gromadka (PL) dürfte aufgrund der Bauengpässe aber erst mit einigen Wochen Verzögerung starten (MONe: SOP Q4/23). Fazit: Obgleich die STEICO-Aktie nach starker Performance in 2021 zuletzt überproportional gefallen ist (6M: -20,1% vs. CDAX), sollte die Wachstumsdynamik kurzfristig ungebrochen sein. Da auch die Weitergabe der Kostensteigerungen u.E. gut gelingt, dürften die Jahresziele erreicht werden. Wir bekräftigen unser Rating "Kaufen" sowie das Kursziel von 125,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. 