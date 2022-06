AMD - Das letzte Puzzlesteinchen?

Advanced Micro Devices Inc. - WKN: 863186 - ISIN: US0079031078 - Kurs: 80,780 $ (Nasdaq)

Die warnende Godmode-PLUS-Analyse für die Aktie von AMD Mitte Juni kam noch gerade rechtzeitig. Die Aktie löste den bärischen Keil zur Unterseite auf und markierte neue Jahrestiefs. Nun droht das nächste bärische Kursmuster.

Bärische Flagge vor Auflösung

Mit den gestrigen Abgaben haben es die Bullen verpasst, eine weitreichendere Erholung einzuleiten. Vielmehr steht mit dem deutlichen Kursminus der gesamte Stabilisungsversuch der vergangenen Tage auf der Kippe. Denn das dabei entstandene Kursmuster weist erneut eine bärische Struktur auf. In diesem Fall ist es aber kein bärischer Keil, sondern eine bärische Flagge. Neue Tiefs dürften nur mehr eine Frage der Zeit sein.

Im Idealfall fällt die AMD-Aktie in den kommenden Tagen weiter zurück und markiert ein neues Jahrestief im Bereich 73,85 bsi 72,50 USD. Dort bietet es sich nicht nur an, auf der Short-Seite Gewinne mitzunehmen. Dieser Kursbereich wäre auch prädestiniert für eine kurz- bis mittelfristige Stabilisierung. Antizykliker sollten sich den Bereich in jedem Fall vormerken. Unter anderem verläuft hier auch der EMA200 Woche.

AMD-Aktie (Wochenchart)

Berappelt sich die Aktie dagegen überraschend und steigt sie über das Hoch bei 88,22 USD an, wäre eine Ausdehnung der Erholung in Richtung des EMA50 möglich. Auch notiert zwischen 92,03 und 94,25 USD noch eine Kurslücke im Chart. Wird sie geschlossen, wäre die jüngste Abwärtssequenz "bereinigt".

Fazit: Die AMD-Aktie markiert im Idealfall in Kürze neue Jahrestiefs und erreicht die mittel- bis langfristig wichtige Unterstützungszone zwischen 73,85 und 72,50 USD. Dort ist eine Stabilisierung bis hin zu einer Trendwende möglich.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 16,43 26,32 29,88 Ergebnis je Aktie in USD 2,79 4,39 4,99 Gewinnwachstum 57,35 % 13,67 % KGV 29 18 16 KUV 8,0 5,0 4,4 PEG 0,3 1,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

AMD-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)