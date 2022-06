DGAP-News: Schaeffler AG: Schaeffler präsentiert auf 12. Schaeffler Kolloquium Produktinnovationen für die Zukunft der Mobilität

DGAP-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Schaeffler AG: Schaeffler präsentiert auf 12. Schaeffler Kolloquium Produktinnovationen für die Zukunft der Mobilität



29.06.2022

Schaeffler präsentiert auf 12. Schaeffler Kolloquium Produktinnovationen für die Zukunft der Mobilität 12. Schaeffler Kolloquium in Bühl macht nachhaltige Mobilität für mehr als 300 Kunden erlebbar

Innovative Lösungen aus den Bereichen E-Mobilität, Fahrwerksysteme und Wasserstofftechnologie

Globaler Rollout mit weiteren Veranstaltungen in den USA, China und Japan Bühl | 29. Juni 2022 | Was einst als Veranstaltung für einen kleinen Kreis von Kunden begann, ist heute die größte Kundenveranstaltung der Sparte Automotive Technologies von Schaeffler. Auf dem diesjährigen 12. Schaeffler Kolloquium präsentiert der Automobil- und Industriezulieferer rund 300 Kunden aus Europa und Übersee die neuesten Technologien für die Zukunft einer nachhaltigen, effizienten und komfortablen Mobilität. Im Fokus der zweitägigen Veranstaltung, die das Motto „Energizing the Next Generation“ trägt, stehen dabei Innovationen aus den Bereichen Elektromobilität, Fahrwerksysteme und Wasserstoffantriebe. Das alle vier Jahre stattfindende Kundenevent wird weltweit durchgeführt und beginnt in Bühl, dem Hauptsitz der Sparte Automotive Technologies. Im Laufe des Jahres folgen weitere Veranstaltungen in Detroit und San Jose (beide USA), Changsha (China) und Yokohama (Japan).



Die erfolgreiche Transformation des Automobilgeschäfts von Schaeffler belegen die Auftragseingänge in Höhe von 2,0 Milliarden Euro im ersten Quartal 2022 alleine für den Unternehmensbereich E-Mobilität. Im Jahr 2021 wurden bereits Elektromobilitätsprojekte im Wert von 3,2 Milliarden Euro akquiriert. Somit ergibt sich ein Orderwert für die E-Mobilität von über 5 Milliarden Euro binnen 15 Monaten. Mit elektrifizierten Antrieben erwirtschaftete Schaeffler im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro, rund 20 Prozent mehr als noch im Vorjahr 2020. „Nachhaltige Mobilität kann nur gemeinsam gestaltet werden“, sagt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG. „Das Schaeffler Kolloquium unterstreicht den intensiven Dialog, den Schaeffler seit jeher mit seinen Kunden pflegt. Innerhalb der letzten vier Jahre haben wir insbesondere unsere Marktposition im Bereich E-Mobilität deutlich verbessert. Mit dem 12. Schaeffler Kolloquium in Bühl und den dort gezeigten Produktinnovationen dokumentieren wir unseren Anspruch, der bevorzugte Technologiepartner für innovative Mobilitätslösungen zu sein“.



Schaeffler entwickelt und fertigt CO 2 -effiziente Antriebe

Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine breite Angebotspalette verschiedener Antriebslösungen. Elektrifizierte Antriebe zählen seit 2018 zum Kerngeschäft. In diesem Bereich arbeiten weltweit 2.000 Mitarbeitende in der Forschung und Entwicklung. „Unser Ziel ist es, Mobilität effizienter und klimaschonender zu machen“, sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG. „Mit den Entwicklungen der letzten Jahre machen wir den bislang größten technologischen Sprung in Richtung Mobilität der Zukunft“. Ein Großteil des künftigen Geschäfts mit E-Antrieben entfällt auf elektrische Achsantriebe. Ein Beispiel dafür ist die neue 4in1-E-Achse. Sie vereint die vier Bestandteile Motor, Getriebe, Leistungselektronik und Thermomanagement zu einem innovativen Gesamtsystem. Durch den hohen Integrationsgrad der Teilsysteme in Verbindung mit einer intelligenten Regelung kann die vorhandene thermische Energie im Fahrzeug effizienter genutzt werden. Das bedeutet eine höhere Reichweite und mehr Komfort für Fahrzeuginsassen. Herzstück jedes E-Antriebs sind Elektromotoren. Schaeffler stellt hierzu auf dem Kolloquium zahlreiche Neuerungen vor: Prozessinnovationen wie eine weiterentwickelte Wellenwicklung machen es möglich, den Wirkungsgrad aktueller Radialflussmaschinen weiter zu steigern. Mit der Entwicklung einer neuen Axialflussmaschine kann das Unternehmen zudem elektrische Antriebe mit einer sehr hohen volumetrischen Leistungsdichte realisieren. Damit erreicht Schaeffler noch mehr Antriebseffizienz. Bereits im Jahr 2018 hatte Schaeffler mit der Akquisition der Elmotec Statomat Holding GmbH die strategischen Weichen für seine innovativen Elektromotoren gestellt: Das Unternehmen aus Karben ist ein weltweit führender Hersteller von Fertigungsmaschinen für den Bau von E-Motoren in Großserie und verfügt über einzigartige Kompetenz im Bereich der Wickeltechnologie. Schaeffler fertigt Komponenten und Systeme für die elektrifizierte Mobilität an mehreren Standorten auf der ganzen Welt, wie Szombathely (Ungarn), Taicang (China) und Wooster (USA). In Bühl entsteht gerade ein neues weltweites Leitwerk für Elektromotoren. In den 30 Monaten von September 2019 bis März 2022 konnten zudem rund 630 Mitarbeitende der Sparte Automotive Technologies für die E-Mobilität weiterqualifiziert werden.



Innovative Fahrwerkstechnologien ermöglichen automatisiertes Fahren

Neben CO 2 -effizienten Antrieben gestaltet Schaeffler den Wandel der Mobilität mit neuen Fahrwerksanwendungen, die beispielsweise das hochautomatisierte Fahren ermöglichen. Hierzu gehört die Steer-by-Wire-Technologie. Bei dieser Lenkungstechnologie der Zukunft entfällt die starre Verbindung zwischen Lenkrad und Lenkgetriebe komplett. Das ermöglicht künftig auch neue Freiheiten zur Gestaltung des Fahrzeuginnenraumes. Zudem zeigt Schaeffler auf der Veranstaltung in Bühl sein Rolling Chassis, eine skalierbare Plattform für neue, fahrerlose Mobilitätslösungen. Diese entwickelt das Unternehmen mit dem Joint Venture Schaeffler Paravan Technologies. Universell einsetzbar bietet es gänzlich neue Formen autonomer Mobilität: von Personen-, Logistik- bis hin zu Serviceanwendungen wie Reinigungsmaschinen. Durch unterschiedliche Kombinationen der Antriebs- und Lenkungssysteme können zudem zahlreiche Kundenanforderungen hinsichtlich Manövrierbarkeit und Leistung erfüllt werden.



Joint Venture Innoplate startet 2024 mit der Produktion von Bipolarplatten

Schaeffler setzt bei der Mobilität der Zukunft auch auf die Wasserstofftechnologie und bietet künftig mit Bipolarplatten für Brennstoffzellen-Stacks die entsprechenden Komponenten. Dazu gründet das Unternehmen das Joint Venture Innoplate. Partner ist Symbio, ein Gemeinschaftsunternehmen von Faurecia und Michelin für Wasserstofftechnologie. Innoplate soll Bipolarplatten ab Anfang 2024 in Großserie fertigen. Dadurch profitieren Kunden zukünftig in diesem Bereich von erhöhter Leistung, größeren Kapazitäten und Skaleneffekten. Schaeffler entwickelt die Platten sowie die innovativen Fertigungsprozesse bereits seit 2017. Auf dem Schaeffler Kolloquium kommen sie erstmals in einem Demonstrationsfahrzeug zum Einsatz, das Schaeffler auf Basis eines Elektro-Transporters vollkommen neu aufgebaut hat. Das Auto wird nun von einer 3in1-E-Achse und einem Brennstoffzellensystem des Unternehmens angetrieben.



Schaeffler Gruppe – We pioneer motion

Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund 13,9 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.800 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2021 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz drei im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.





Ansprechpartner

Dr. Axel Lüdeke

Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs

Schaeffler AG, Herzogenaurach



Tel.: +49 9132 82 8901

E-Mail: axel.luedeke@schaeffler.com Renata Casaro

Leiterin Investor Relations

Schaeffler AG, Herzogenaurach



Te.:+49 9132 82 4440

E-Mail: ir@schaeffler.com



Annett Fischer

Leiterin Kommunikation Automotive Technologies

Schaeffler Automotive Bühl GmbH & Co. KG



Tel.: +49 7223 941 36 36

E-Mail: annett.fischer@schaeffler.com Johann Eisenmann

Senior Manager Investor Relations

Schaeffler AG, Herzogenaurach



Tel.: +49 9132 82 4440

