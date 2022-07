HENSOLDT - Das sieht nach Ausbruch aus

HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. - WKN: HAG000 - ISIN: DE000HAG0005 - Kurs: 24,950 € (XETRA)

Die Hensoldt AG hat eine kurze Historie an der Börse. Am 24. September 2020 erfolgte die Erstnotiz. Anschließend sackte die Aktie auf ihr Allzeittief bei 9,40 EUR ab.

Seitdem befindet sich die Aktie in einer Rally. Diese nahm im Februar auch wegen politischer Rahmenbedingungen (Ukrainekrieg usw.) deutlich an Fahrt auf. Am 28. Februar 2022 schoss die Aktie auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 33,00 EUR nach oben.

Seit diesem Hoch korrigiert der Wert ausführlich. Innerhalb dieser Korrektur hat sich nach dem Zwischenhoch bei 30,20 EUR vom 25. März 2022 ein Abwärtstrend herausgebildet. Aus diesem Trend versucht die Aktie heute auszubrechen. Er liegt bei 24,16 EUR. Bei 25,55 EUR liegt eine weitere Hürde. Dieser näherte sich die Aktie heute zwar an, attackierte sie aber nicht.

Rallystart deutet sich an

Sollte sich der Ausbruch über den Abwärtstrend bei aktuell 24,16 EUR bestätigen, bestünde die Chance auf eine Rally gen 30,20 EUR und 33,00 EUR. Ein Tagesschlusskurs über 25,50 EUR könnte als weitere Bestätigung gewertet werden.

Sollte die Aktie aber unter 21,65 EUR abfallen, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal. Dieses Signal würde auf eine weitere Abwärtswelle innerhalb der Korrektur seit dem Allzeithoch hindeuten. Im Rahmen dieser Bewegung hätte der Wert Abwärtspotenzial in Richtung 17,77 EUR.

Fazit: Die Hensoldt-Aktie hat gute Chance auf eine Rally von gut 20 % und vielleicht sogar knapp 33 %.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)