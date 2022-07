AIRBUS - Anschnallen zur Erholungsrally

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 95,210 € (XETRA)

Nach dem mehrfachen Scheitern am Widerstandsbereich um 120,00 EUR ebbten die Versuche einer Fortsetzung der Erholung seit dem Coronocrash-Tief aus dem Jahr 2020 bei der Aktie von Airbus im Februar ab. Es folgten zwei scharfe Verkaufswellen, die die Aktie jeweils bis an den Support bei 89,88 EUR drückten. Die Marke wurde Ende Juni gleich zweimal in kurzen Abständen zum Einstieg genutzt. Zuletzt am vergangenen Freitag als in beeindruckender Manier ein Anstieg bis an den Widerstand bei 96,64 EUR erfolgte.

Über 96,64 EUR wäre Kaufsignal aktiviert

Mit der Verteidigung der 89,88-EUR-Marke wurde ein kleiner Doppelboden gebildet, der jetzt mit einem Anstieg über 96,64 EUR aktiviert wäre. Der Abwärtstrend seit Anfang Juni wäre damit zwar noch nicht beendet, aber eine Erholung bis 100,00 und 102,74 EUR wahrscheinlich. Sollte aber letztere Marke ebenfalls überschritten werden, hätten die Bullen die Aktie des Flugzeugbauers wieder übernommen und könnten eine Rally bis 108,26 EUR folgen lassen.

Solange der Support bei 89,88 EUR nicht unterschritten wurde, besteht die Chance auf eine kurzfristige Trendwende. Darunter müsste man allerdings weitere Abgaben bis 85,00 EUR einkalkulieren.

Airbus Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)