SUSE - Abwärtsziel erreicht! Doch es lauern weitere Gefahren!

SUSE S.A. - WKN: SUSE5A - ISIN: LU2333210958 - Kurs: 20,580 € (XETRA)

Nachdem die Suse-Aktie die Erholungschancen im Mai nicht genutzt hatte, musste ich im Juni auf einen Short-Fahrplan umstellen. Das Ziel in Form des Jahrestiefs bei 20,40 EUR wurde im gestrigen Handel bei L&S erreicht. Wie könnte es nun weitergehen?

Erholung wird möglich

Tritt eine Stabilisierung im Bereich von 20,40 EUR, könnte die Aktie eine Gegenbewegung starten, wobei diese unter dem Zwischenhoch bei 24,02 EUR wenig wert wäre und als Gegenreaktion im intakten Abwärtstrend klassifiziert werden müsste. Erst über 24,02 EUR käme es zu einer kleinen Unterbrechung und die massive Widerstandszone zwischen 25,50 und 26,00 EUR würde wieder in den Fokus rücken.

Bricht die Aktie dagegen mit oder ohne Umweg unter 20,40 EUR ein und bestätigt die neuen Tiefs, wäre mit einer Fortsetzung des Abverkaufs zu rechnen. Mittelfristig könnte gemessen am übergeordneten Abwärtstrendkanal Kurse zwischen 15 und 14 EUR erreicht werden.

Hinweis: Am 7. Juli, also am kommenden Donnerstag, wird das Management die Zahlen zum ersten Halbjahr präsentieren. Von Analystenseite ist es seit Monaten ruhig. Das letzte Update gab es im März. Hier dürften spätestens ab Donnerstag die DCF-Modelle wieder überprüft werden.

Fazit: Nach Erreichen des Kursziels und mit Blick auf das Eventrisk am Donnerstag können bei der Suse-Aktie zumindest Teilgewinne auf der Short-Seite eingestrichen werden. Für antizyklische Manöver sollte indes eine Bodenbildung abgewartet werden.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mio. USD 575,90 663,52 796,93 Ergebnis je Aktie in USD -1,03 0,80 1,03 Gewinnwachstum -177,67 % 28,75 % KGV - 26 20 KUV 6,3 5,5 4,6 PEG neg. 0,7 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Suse-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)