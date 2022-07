FRAPORT - Jetzt wird es spannend

Fraport AG - WKN: 577330 - ISIN: DE0005773303 - Kurs: 38,670 € (XETRA)

Die Fraport-Aktie markierte im Januar 2018 ihr aktuelles Allzeithoch bei 97,26 EUR. Danach geriet der Wert massiv unter Druck und fiel bis März 2020 auf ein Tief bei 27,59 EUR.

An dieser Stelle startete eine Erholung, welche die Aktie auf ein Hoch bei 69,90 EUR führte. Damit notierte der Wert zwar er dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch, ein stabiler Ausbruch gelang aber nicht. Seit Anfang November 2021 steht der Aktienkurs wieder unter Druck. In der letzten Woche setzte er auf dem Aufwärtstrend seit März 2020 auf. Auf diesem Trend notiert er auch in der laufenden Woche.

Riskant, aber nicht ohne Chancen

Kann die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport ihren Aufwärtstrend seit März 2020 bei aktuell 38,71 EUR halten, könnte es zu einer Erholung oder gar Rally kommen. Im Falle eines nachfolgenden Ausbruchs über 41,68 EUR wäre ein Anstieg in Richtung 55,02 EUR möglich.

Sollte der Wert aber unter das Tief aus der letzten Woche bei 37,62 EUR abfallen, wäre der Aufwärtstrend gebrochen. In Folge dieses Trendbruchs könnte es zu einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 30,26 EUR oder sogar 27,59 EUR kommen.

Fazit: Die Fraport-Aktie notiert an einer wichtigen Unterstützung und könnte jetzt wieder nach oben drehen. Ein Kaufsignal liegt aber bisher nicht vor.

Fraport AG FfmAirportSerAG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)