TENDEREASY, PART OF ALPEGA, GIBT PARTNERSCHAFT MIT UPPLY BEKANNT, UM NUTZERN INTELLIGENTE BENCHMARKING-DATEN ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN

Die Zusammenarbeit zwischen TenderEasy und Upply erweitert das Portfolio der RFQ-Funktionen von TenderEasy, die die Kunden bei ihren Transportausschreibungsprozessen unterstützen. Durch die Integration der Benchmarkdaten von Upply, die auf 650 Millionen Transaktionspreisen basieren, erhalten TenderEasy-Kunden sofortige Informationen über ihre Preispositionierung auf dem Markt.

TenderEasy, die Cloud-basierte Transportbeschaffungslösung von Alpega, freut sich, die neue Partnerschaft mit Upply bekannt zu geben, einem KI-gesteuerten Benchmarking-Anbieter, der weltweit Preise für Straßen-, See- und Luftfrachtdaten anbietet.

Durch die vollständige Integration der Daten von Upply in die TenderEasy-Plattform erhalten die Nutzer Zugang zu den Live-Benchmark-Daten und dadurch zu den notwendigen Informationen, um sowohl die aktuellen Marktpreise, als auch deren zeitliche Entwicklung nachzuvollziehen. Dies ermöglicht es dem Kunden zu entscheiden, ob eine Ausschreibung wettbewerbsfähig ist und stärkt zudem seine Position in den Verhandlungsrunden mit den Anbietern.

"Partnerschaften und Zusammenschlüsse wie diese bieten einen Mehrwert für alle, die eine Transportausschreibung planen oder durchführen. In einem derart volatilen Markt wollen wir bei TenderEasy sicherstellen, dass die Nutzer über die neuesten Erkenntnisse verfügen, um zu entscheiden, ob, wo und wann sie eine Ausschreibung durchführen", sagt Johan Vagerstam, Mitbegründer von TenderEasy und Director of Product Management bei Alpega.

"Partnerschaften in den digitalen Ökosystemen sind der Schlüssel zur Bereitstellung modernster Software und Plattformen. Dies gilt umso mehr für die heutige Transportbranche, in der die Preise wöchentlich schwanken und Kapazitäten schwer zu finden und zu sichern sind. Unsere Partnerschaft mit TenderEasy zielt darauf ab, Marktdaten zu teilen und diese direkt den Supply-Chain-Experten in ihren Beschaffungslösungen zur Verfügung zu stellen, damit diese die besten Entscheidungen treffen können", kommentiert Thomas Larrieu, CEO von Upply.

