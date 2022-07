AMERICAN EXPRESS - Aktie am seidenen Faden

American Express Co. - WKN: 850226 - ISIN: US0258161092 - Kurs: 139,180 $ (NYSE)

Zu Beginn des vergangenen Jahres konnte sich die Aktie von American Express im Rahmen einer dynamischen Aufwärtstrendphase über das damalige Allzeithoch bei 138,04 USD und die Oberseite eines langfristigen Aufwärtstrendkanals wuchten und so ihre Rally weiter beschleunigen.

Nach einem Rekordhoch bei 199,55 USD ging den Bullen erstmals im Februar die Kraft aus und eine scharfe Korrektur bis an den wichtigen Unterstützungsbereich bei 149,89 USD durchpflügte den Chart. Diese Marke wurde Anfang Mai wieder angelaufen und auch diesmal verteidigt. Allerdings sorgte eine weitere Verkaufswelle im Juni diesmal für den Bruch der Marke und damit auch einen Rückfall unter die Oberseite des Trendkanals.

Diese Verkaufssignale sorgten für einen Einbruch an das frühere Rekordhoch bei 138,04 USD, das seither der Austragungsort für eine heftige Auseinandersetzung der Marktteilnehmer ist. Sollte es den Bullen in letzter Konsequenz gelingen, die Marke auch weiter zu verteidigen, wartet bei 149,89 USD der nächste Belastungstest auf sie. Erst ein deutlicher Ausbruch über diesen mehrfachen Widerstand würde aktuell für eine mittelfristige Erholung in Richtung 170,00 USD sprechen.

Fällt die Aktie dagegen weiter unter 135,00 USD zurück, wäre von einer Fortsetzung der Korrektur bis 122,00 USD und darunter bis an die nächste markante Supportzone um 112,09 - 115,00 USD auszugehen. An dieser Stelle könnte der übergeordnet intakte, langfristige Aufwärtstrend aber fortgeführt werden.

American Express Chartanalyse (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)