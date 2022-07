SECUNET SECURITY - Cybersicherheits-Aktie korrigiert weiter

secunet Security Networks AG - WKN: 727650 - ISIN: DE0007276503 - Kurs: 273,000 € (XETRA)

Die Aktie von Secunet Security war in den letzten Jahren in Highflyer per excellence. Die Aktie notierte im Tief im Januar 2009 bei 2,89 EUR und schoss bis in den November 2021 hinein auf das aktuelle Allzeithoch bei 608,00 EUR nach oben.

Seit diesem Hoch hat sich das Chartbild aber gewandelt. Die Aktie schwenkte in einer Korrektur ein. Im ersten Schritt fiel der Aktienkurs dabei auf 251,50 EUR. Zwar erholte sich der Wert anschließend stark auf 465,00 EUR, aber von dieser Erholung ist inzwischen nicht mehr viel übrig. Denn die Aktie des Cybersecurityunternehmens nähert sich dem bisherigen Korrekturtief stark an.

Weitere Verkaufswelle droht

Sollte die Aktie von Secunet Security unter 251,50 EUR abfallen, dann ergäbe sich ein Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung der letzten Monate. Mögliche Ziele lägen dann bei 192,35 EUR oder sogar 111,47 EUR. Mit einem Rückfall auf diesen Bereich käme es zu einem Test des langfristigen Aufwärtstrends seit dem Jahr 2009.

Ein mittelfristiges Kaufsignal, das die Möglichkeit einer Rally an das Allzeithoch eröffnen würde, ergäbe sich frühestens mit dem Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Dieser Trend verläuft aktuell bei 378,69 EUR. Er ist also ein gutes Stück vom aktuellen Kurs entfernt.

Fazit: Die Zeit, um wieder in Secunet Security zu investieren, ist noch nicht gekommen. In den nächsten Wochen könnte es zu einer weiteren Verkaufswelle kommen. Hauptziel wäre ca. 192,35 EUR.

secunet Security Networks AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)