DAX: Index klar in der Gewinnzone

Obwohl Quartalszahlen großer US-Banken in dieser Woche unter den Erwartungen der Analysten ausgefallen sind, konnte der Deutsche Aktienindex DAX am letzten Handelstag in die Gewinnzone drehen und notiert zur Stunde um 12.750 Punkten. Grund hierfür könnte der kleine Verfallstag sein, fundamental allerdings trübt sich das Umfeld weiter ein.

Die seit einigen Wochen anhaltende Schiebezone knapp oberhalb der Verlaufstiefs aus März dieses Jahres wird damit unvermindert fortgesetzt, Anstiegschancen an 13.000 und darüber an 13.185 Punkte wären durchaus noch realisierbar, ehe wieder die Wirkung des zuvor aufgelösten symmetrischen Dreiecks einsetzt und das Barometer womöglich auf frische Jahrestiefs abwärts schickt.

Unterhalb von 12.190 Punkten wären demnach sofortige Rücksetzer auf 12.200 und darunter in den Bereich von 11.600 Punkten zu favorisieren. Erst anschließend dürfte aus technischer Sicht eine längere Erholungsbewegung bevorstehen.

Weitere Zahlen für den heutigen Handelstag werden ab 15:15 Uhr mit der US-Kapazitätsauslastung sowie der Industrieproduktion aus Juni fortgesetzt, um 16:00 Uhr stehen Lagerbestände aus Mai auf der Agenda. Zeitgleich sollte sich der Blick der Marktteilnehmer auf das Konsumklima der Uni Michigan per Juli (vorläufig) richten, bevor es um 21:30 Uhr mit dem Commitments of Traders (COT) Report weitergeht.