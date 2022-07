Morgan Stanley steigert die Dividende

Das amerikanische Finanzinstitut Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, NYSE: MS) zahlt am 15. August 2022 eine Dividende von 77,5 US-Cents aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 29. Juli 2022. Damit erhöht das Unternehmen die Dividende um 10,7 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 3,10 US-Dollar ausgeschüttet. Beim Börsenkurs von 74,69 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,15 Prozent (Stand: 14. Juli 2022). Darüber hinaus sollen ab dem dritten Quartal 2022 eigene Aktien im Volumen von bis zu 20 Mrd. US-Dollar zurückgekauft werden. Das Programm hat keine Laufzeitbegrenzung. Dies hatte Morgan Stanley bereits Ende Juni avisiert.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte Morgan Stanley einen Umsatz von 13,1 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 14,8 Mrd. US-Dollar) sowie einen Gewinn von 2,5 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,5 Mrd. US-Dollar), wie am 14. Juli 2022 mitgeteilt wurde. Morgan Stanley hat seinen Firmensitz in New York City. Das Finanzinstitut entstand 1935 aus der Teilung von JP Morgan infolge des Glass-Steagall Acts zur Trennung von Banken und Wertpapierhandelshäusern.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 23,91 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 131,16 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. Juli 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de