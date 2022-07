IRW-News: Caracal Gold plc. : Caracal Gold: Riaan Lombard und Stefan Müller zu Direktoren ernannt

IRW-PRESS: Caracal Gold plc. : Caracal Gold: Riaan Lombard und Stefan Müller zu Direktoren ernannt

London, 18.07,2022: Caracal Gold PLC (Caracal oder das Unternehmen), ein ostafrikanischer expandierender Goldproduzent mit mehr als 1.300.000 Unzen an JORC-konformen Goldressourcen, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Riaan Lombard mit sofortiger Wirkung zum Executive Director in das Board von Caracal Gold Plc (Caracal) berufen und zum Chief Operating Officer (COO) ernannt wurde. Der in Namibia geborene Bergbauingenieur verfügt über 25 Jahre Erfahrung und bekleidete zahlreiche Managementpositionen in internationalen Rohstoffunternehmen und deren Projekten in West- und Ostafrika sowie Südamerika.

Herr Lombard war bisher als General Manager von Kilimapesa Gold (Pty) Ltd (100% Tochter der Caracal Gold PLC) tätig, welche das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Mine Kilimapesa, betreibt (siehe Pressemitteilung vom 13. Januar 2022). Er war darüber hinaus federführend bei der jüngsten Akquisition Caracals, dem Nyakafuru Projekt in Tansania, welches in den ertragreichen Lake Victoria Gold Fields liegt. Herr Lombard bringt alle Fähigkeiten mit, das Unternehmen maßgeblich beim Erreichen seiner Ziele, der Goldproduktion von +50.000 Unzen pro Jahr und JORC-konformen Ressourcen im Umfang von mehr als 3 Mio. Unzen, zu unterstützen.

Caracal freut sich ebenfalls, die Berufung von Herrn Stefan Müller als Non-Executive Director bekannt zu geben. Der in Frankfurt am Main ansässige Kapitalmarktexperte hat in seiner beruflichen Laufbahn über 250 Transaktionen begleitet und war und ist in den Boards einer Reihe von nationalen und internationalen Gesellschaften tätig. Herr Müller begann seine Karriere im internationalen Wertpapierhandel der Dresdner Bank AG, bevor er Senior Vice President mit globaler Verantwortung für den Aktieneigenhandel im Bankhaus Sal Oppenheim wurde. Er arbeitete anschließend im Asset Management, bevor er die DGWA - Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH gründete, eine deutsche Investmentbanking-Boutique, die sich auf die weltweite Bergbau- und Rohstoffindustrie konzentriert; er ist hier weiterhin CEO. Herr Müller ist darüber hinaus Vorstand der Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten (FAB) und Mitglied des Technischen Ausschusses des DIN, der derzeit eine neue ISO-Norm für Lithium erarbeitet.

Herr Gerard Kisbey-Green, ein derzeitiger Executive Director, steht dem Unternehmen von nun an als Non-Executive Director zur Seite.

Simon Games-Thomas, der Chairman von Caracal Gold Plc, erklärte dazu wie folgt:

Wir sind hocherfreut, Riaan und Stefan im Board begrüßen zu können. Seit Riaan im Februar ins Unternehmen wechselte, unterstützte er uns sehr erfolgreich dabei, die betriebliche Effizienz zu optimieren und die Produktion in unserem Vorzeigeprojekt, der Mine Kilimapesa, auszubauen; er war aber auch die treibende Kraft bei unserem Erwerb des Projekts Nyakafuru in Tansania, das bedeutende Wachstumschancen bietet. Daher ist seine Berufung zum COO nur konsequent.

Stefan verfügt über umfangreiche Finanz- und Unternehmenserfahrung, und ich bin davon überzeugt, dass diese Berufungen das Board perfekt abrunden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der weiteren Umsetzung der Gesamtstrategie und den Erfolg bei der Etablierung von Caracal als führendem Goldproduzenten in Ostafrika.

**ENDE**

Anmerkungen

Caracal Gold plc ist ein aufstrebender, auf Ostafrika fokussierter Goldproduzent, der einen klaren Weg zur Steigerung der Produktion und der Ressourcen sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen verfolgt. Ziel des Unternehmens ist es, die Produktion auf mehr als 50.000 Unzen pro Jahr zu steigern und eine JORC-konforme Ressourcenbasis von 3 Mio. Unzen aufzubauen. Zu diesem Zweck wird eine genau definierte Minenoptimierungsstrategie in der zu 100 % unternehmenseigenen Goldmine Kilimapesa in Kenia verfolgt, die ein erhebliches mittelfristiges Expansionspotenzial und die Möglichkeit bietet, die Goldproduktion auf 24.000 Unzen pro Jahr und die Ressource auf über 2 Mio. Unzen zu steigern (aktuelle JORC-konforme Ressource von etwa 671.000 Unzen). Darüber hinaus prüft das erfahrene Team des Unternehmens, das auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten in ganz Afrika verweisen kann, weitere komplementäre und strategisch günstig gelegene Goldminen- und Erschließungsprojekte in Ostafrika.

Caracal ist ein verantwortungsbewusstes Bergbau- und Explorationsunternehmen und fördert den positiven sozialen und wirtschaftlichen Wandel in den Gemeinden in den Regionen, in denen es tätig ist. Caracal ist ein stolzes ostafrikanisches Unternehmen: Es kauft vor Ort ein, beschäftigt örtliche Mitarbeiter und setzt sich für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit, der Sicherheit und des Wohlbefindens seiner Mitarbeiter und ihrer Familien ein.

Die Aktien von Caracal sind am Hauptmarkt der Londoner Börse (LON: GCAT) und an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: 6IK) notiert; eine Notierung an der Börse in Nairobi wird derzeit angestrebt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

