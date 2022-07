IRW-News: Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG: Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG beginnt mit Errichtung von erster großer Solarladestation an Autobahnen in Zhengzhou

IRW-PRESS: Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG: Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG beginnt mit Errichtung von erster großer Solarladestation an Autobahnen in Zhengzhou

Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG (Sym: MB7) hat im Juli mit der Errichtung der ersten Solarladestation an der Autobahnstation in Zhengzhou begonnen. Die Solarladestation ist ein neuartiges intelligentes Mikronetz-Kraftwerk, das Solarenergie zusammen mit der Online-Stromversorgung nutzt, um alle Arten von Elektrofahrzeugen direkt aufzuladen und die Netzbelastung in Spitzenzeiten effektiv zu reduzieren. Der Solarstrom wird tagsüber erzeugt und in einem Speichersystem zusammen mit der Speicherung von Strom aus der Online-Versorgung in der Nacht gespeichert (der Nachtstromtarif ist günstiger als der Tagstrom). Alle Elektrofahrzeug-Ladesäulen werden durch die Stromspeichersysteme in den Stationen betrieben.

Die Ladestation erstreckt sich über eine Fläche von 12 Acres und wird geschätzte 150 Ladesäulen aufweisen. Sie kann 300 Fahrzeuge gleichzeitig aufladen, was in den kommenden drei Jahren einen Umsatz von 5 Millionen EUR und einen Gewinn von 2 Millionen EUR pro Jahr generieren kann.

Als erste kombinierte Solarstrom- und Stromversorgungsstation in Zhengzhou ist sie eine bahnbrechende Demonstration der Ziele in Bezug auf Kohlenstoffspitzen und Kohlenstoffneutralität sowie von der Bereitstellung grüner Energie für den Verkehr in der Stadt Zhengzhou. Die Implementierung der Solarladestationen wird auch eine gute Lösung für Europa sein, um den Mangel an Stromversorgung während der Spitzenlastzeiten zu vermeiden.

