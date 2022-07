VEGANZ GROUP - Eine saubere Trendwende, oder?

VEGANZ GROUP AG INH. O.N. - WKN: A3E5ED - ISIN: DE000A3E5ED2 - Kurs: 27,000 € (XETRA)

Nach den schwachen Zahlen im Mai (Sascha Gebhart berichtete hier) kam es zu einer massiven Kapitalflucht. Auch in den Folgewochen blieben die Handelsumsätze höher als üblich, die Aktie fiel weiter moderat zurück und erreichte schließlich Mitte Juni das letzte Allzeittief bei 15,35 EUR. Die anschließende Kurserholung gewann überraschend stark an Schwung, in der Spitze konnte die Aktie um knapp 84 % zulegen. Im Bereich des EMA50 und knapp unterhalb des Gaps vom Crash-Tag im Mai konsolidiert das Papier jetzt.

Weitere Erholungschancen oberhalb von 30 EUR

Der Preisbereich bei 28 - 30 EUR stellt jetzt die zentrale Hürde dar. Hier könnte es zu weiteren Konsolidierungen kommen, welche die Aktie auch nochmals in den Preisbereich bei 24 oder 20 - 22 EUR führen könnte.

Gelingt früher oder später der Anstieg über 30 EUR, könnte das Gap vom 24. Mai mit einem Anstieg bis 38 EUR geschlossen werden. Später wären darüber hinaus auch steigende Kurse bis 48 - 52 EUR denkbar.

Unterhalb von 19,90 EUR trübt sich das kurzfristige Chartbild wieder leicht ein. Abgaben bis 18 oder darunter ggf. sogar zum Tief bei 15,35 EUR könnten dann folgen.

Fazit: Die seit dem Einbruch im Mai konstant erhöhten Handelsumsätze sprechen zusammen mit dem starken Reversal eine bullische Sprache. Tatsächlich stehen damit die Chancen auf eine mittelfristige Trendwende zumindest aus charttechnischer Sicht nicht schlecht. Einstiege auf dem jetzt deutlich erhöhten Niveau erscheinen ohne Konsolidierung oder Fortsetzungsmuster allerdings nicht sonderlich attraktiv. Ein Ausbruch über 30 oder aber Rücksetzer bis 24 oder 20 - 22 EUR könnten Positionierungen hingegen interessant machen.

VEGANZ GROUP AG INH. O.N.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)