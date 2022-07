One Gas wird eine konstante Dividende auszahlen

Der amerikanische Energiekonzern One Gas Inc. (ISIN: US68235P1084, NYSE: OGS) zahlt eine unveränderte Quartalsdividende von 62 US-Cents aus, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 1. September 2022 (Record day: 15. August 2022).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 2,48 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 81,25 US-Dollar (Stand: 18. Juli 2022) entspricht dies einer Dividendenrendite von 3,05 Prozent.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 971,46 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 625,29 Mio. US-Dollar), wie bereits am 2. Mai 2022 mitgeteilt wurde. Der Nettogewinn betrug 98,93 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 95,58 Mio. US-Dollar).

Der Vorgänger von One Gas (Oklahoma Natural Gas Company) ist 1906 gegründet worden und wurde im Jahr 1980 in Oneok umbenannt. Im Oktober 2014 erfolgte die Abspaltung von One Gas. Der Konzern mit Sitz in Tusla, Oklahoma, beliefert über 2,3 Mio. Kunden in Oklahoma, Kansas und Texas mit Gas.

Die Aktie des Konzerns weist seit Jahresanfang 2022 an der Wall Street ein Kursplus von 4,72 Prozent auf. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 4,43 Mrd. US-Dollar (Stand: Stand: 18. Juli 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de