QIAGEN - Der Konter hat gesessen!

Ausgehend vom Tief bei 39,95 EUR haben die Bullen die Aktie von Qiagen in den letzten Tagen in einer steilen Kaufwelle bis an das anvisierte Kursziel bei 48,02 EUR angetrieben. Dort startete Anfang Juli eine Korrektur, die im Bereich des Supports bei 45,00 EUR endete. Der gestrige massive Anstieg hat den Wert aber wieder in den Aufwärtstrend zurückbefördert.

Oberhalb des bisherigen Sommerrallyhochs bei 48,12 EUR dürfte die Aktie von Qiagen in Kürze direkt weiter bis 49,84 EUR, einem Korrekturhoch aus dem Dezember 2021, und darüber an das Rallyhoch bei 51,56 EUR steigen.

Die Chance auf einen solchen Anstieg wäre er erst unterhalb des Zwischenhochs bei 46,03 EUR aus dem April vergeben. In diesem Fall müsste man sich auf eine Zwischenkorrekturphase einstellen, die ein weiteres Mal in Richtung 45,00 und 43,50 EUR zurückführt.

