Verizon Communications: Maue Zahlen

Gegen Ende letzten Jahres markierte Verizon im Bereich von 62,00 US-Dollar noch ein stolzes Verlaufshoch, konnte aber an die Höchststände aus 1999 bei 64,00 US-Dollar leider nicht anknüpfen. Nach einem Dreifachtop in diesem Bereich ging es Anfang dieses Jahres stark abwärts, zunächst in den Unterstützungsbereich um 50,00 US-Dollar, später in den markanten Supportbereich aus den letzten Jahren um 44,00 US-Dollar und damit dem 200-Monats-Durchschnitt. Sollten Investoren die Aktie weiter abstrafen, könnte es unterhalb der Vorwochentiefs von 43,77 US-Dollar zu weiteren Verlusten kommen, dann müssten die Unterstützungen aus 2010/2011 herhalten. Derart markante Unterstützungen wie der EMA 200 werden aber nicht einfach so gebrochen, gut möglich, dass es an dieser Stelle noch den Verlusten aus der abgelaufenen Woche zu einem Pullback zur Oberseite kommt.

Zitterpartie um 44 USD

Kursnotierungen unterhalb von 43,77 US-Dollar würden die Annahme weiterer Verluste stützen, Abschläge auf 42,20 und darunter die Verlaufstiefs aus Sommer 2015 bei 38,06 US-Dollar müssten dann zwingend einkalkuliert werden, würden sich aber auch gleichermaßen für ein kurzfristiges Short-Engagement anbieten. Im Bereich des EMA 200 könnte allerdings ein temporärer Kursanstieg einsetzen und zunächst in den Bereich von 48,01 und darüber glatt 50,00 US-Dollar aufwärtsführen.