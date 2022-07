Befesa bestätigt Jahresziele - Aktie legt zu

Der Industrie-Recycling und SDAX-Konzern Befesa hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen. Unter anderem durch die hohen Metallpreise wuchs der Umsatz um 62 Prozent auf etwa 311 Millionen Euro an. Auch der Gewinn stiegt zweistellig um mehr als elf Prozent auf 56 Millionen Euro.

Natürlich freute dies die Aktionäre, welche das Unternehmen heute auch mit grünen Vorzeichen starten ließen. Auch zukünftig sieht es positiv für das Geschäft aus. So haben Unternehmen aufgrund der steigenden Rohstoffpreise immer mehr Interesse nicht den schwierigen und risikoreichen Abbauprozess zu wählen, sondern den günstigeren Recyclingprozess. Auch der ehemalige Befesa Chef Javier Molina, der nun den Posten des Verwaltungsratschefs bekleidet, zeigte sich zuversichtlich:

Mittel- bis langfristig sind die Dekarbonisierung und Elektrofahrzeuge positive Trends für die Sekundärstahl- und Aluminiummärkte

Wie geht es mit der Aktie weiter?

Seit Jahresanfang hat das Papier von Befesa rund ein Drittel an Wert verloren. Die Zahlen für das zweite Quartal lassen Hoffen, dass sich die Lage im Chart wieder aufhellt. Der Markt für Recycling wird in den nächsten Jahren deutlich größer werden und auch kurzfristig ergeben sich von den reinen Fundamentaldaten her Chancen für das SDAX-Unternehmen.

Werbung

Die Mehrheit an Eisen und Stahl wird in China produziert, welches aktuell noch immer mit den Lockdowns zu kämpfen hat und so viel weniger Metalle produzieren kann. Dies wurde nicht zuletzt Mittwoch bei den Quartalszahlen von Rio Tinto deutlich. Der Bergbaukonzern hat mit einer schwächeren Nachfrage nach Eisenerz und einer abgekühlten chinesischen Wirtschaft zu kämpfen.

Sollten sich die allgemeine Marktlage wieder aufhellen, dann könnten Zahlen und Ausblick gebührender zur Geltung genommen werden. Dann könnte der Kurs durchaus wieder die Marke von 60 Euro ansteuern. Ähnlich sehen das auch die Analysten. Von den letzten fünf Analysen empfehlen 4 zum Kauf und eine zum Hallten mit einem mittleren Kursziel von 67,90 Euro.